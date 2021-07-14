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Эмми-2021: объявлены номинанты на телепремию

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
14 июля, 09:56
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Через пару месяцев состоится 73-я церемония награждения премией "Эмми". Победителей наградят 19 сентября
Объявлены номинанты на премию "Эмми-2021"
Объявлены номинанты на премию "Эмми-2021" / Фото: Getty Images

Уже в сентябре станет известно, кто получит заветную статуэтку "Эмми". Церемония состоится в Лос-Анджелесе. А пока поклонники могут порадоваться за свои любимые проекты и сделать ставки – кто же победит в номинации. Кстати, неожиданно для многих скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри для Опры Уинфри попало в категорию "Выдающийся документальный или специальный выпуск"!

Что касается популярных сериалов, то проекты "Корона" от Netflix и "Мандалорец" от Disney Plus разделили между собой лидирующие позиции – у каждого по 24 номинации. За ними следуют сериалы "ВандаВижн", у которого 23 номинации и "Рассказ служанки" – у этого проекта 21 номинация.

Предлагаем узнать, кого номинировали на премию в основных номинациях. Полный список вы можете посмотреть на сайте телевизионной академии.

"Лучший драматический сериал":

  • "Бриджертоны"
  • "Пацаны"
  • "Корона"
  • "Рассказ служанки"
  • "Страна Лавкрафта"
  • "Мандалорец"
  • "Поза"
  • "Это мы"

"Лучший комедийный сериал":

  • "Черная комедия"
  • "Кобра Кай"
  • "Эмили в Париже"
  • "Хитрости"
  • "Бортпроводница"
  • "Метод Комински"
  • "4лен"
  • "Тед Лассо"

"Эмили в Париже"
"Эмили в Париже" / Фото: Сегодня

"Лучший мини-сериал":

  • "Я могу уничтожить тебя"
  • "Мейр из Исттауна"
  • "Ход королевы"
  • "Подземная железная дорога"
  • "Ванда/Вижн"

"Лучший комедийный актер":

  • Энтони Андерсон ("Черноватый")
  • Майкл Дуглас ("Метод Комински")
  • Уильям Х. Мэйси ("Бесстыжие")
  • Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
  • Кенан Томпсон ("Кенан")

Кадр из сериала "Ход королевы"
Кадр из сериала "Ход королевы" / Фото: Imdb.com

"Лучшая комедийная актриса":

  • Кейли Куоко ("Бортпроводница")
  • Эллисон Дженни ("Мамаша")
  • Трейси Эллис Росс ("Черноватый")
  • Джин Смарт ("Хитрости")
  • Эйди Брайант ("Выскочка")

"Лучший актер драматического сериала":

  • Стерлинг К. Браун ("Это мы")
  • Джонатан Мейджорс ("Страна Лавкрафта")
  • Джош О'Коннор ("Корона")
  • Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны")
  • Билли Портер ("Поза")
  • Мэтью Рис ("Перри Мейсон")

"Лучшая актриса драматического сериала":

  • Эмма Коррин ("Корона")
  • Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")
  • Узо Адуба ("Пациенты")
  • Оливия Колман ("Корона")
  • Эмджей Родригес ("Поза")
  • Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта")

Смотрите видео объявления номинантов:

Напомним, ранее мы рассказывали, как прошла церемония награждения премией "Золота Дзиґа-2021".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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