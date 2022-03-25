Преступление и наказание в действии: путинистке Юлии Чичериной грозит пожизненный срок

Певица получит по заслугам / Фото: открытые источники

В последнее время путинистка Юлия Чичерина не сходит со страниц изданий. Прошло то время, когда она публиковала музыкальные релизы. Сейчас она только то и делает, что ходит на задних лапках перед кровавой российской властью и оправдывает их военные вторжения по миру. Но для российской террористки близится час расплаты.

Сегодня стало известно о том, что российскую певицу Юлию Чичерину, которая сняла украинский флаг с мэрии Энергодара и призвала к свержению конституционного строя, обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и объявили подозрение за надругательство над флагом.

Реклама

Певица Чичерина приехала в украинский Энергодар вместе с оккупантами / Фото: Скриншот из видео

Национальная полиция Украины информирует, что Юлии Чичериной инкриминируют ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

По украинскому законодательству подозреваемой может грозить пожизненное лишение свободы,

- уточнили в полиции.

Реклама

Напомним, 21 марта 2022 года российская исполнительница прибыла в Энергодар и вместе с оккупантами сняла с крыши здания мэрии города украинский флаг.

Также сообщается, что Чичерина, за голову которой объявили ранее вознаграждение, будет объявлена в международный розыск, на ее активы будет наложен арест. Также Чичерина внесена в базу Миротворец как российская террористка, которая поддерживает войну России против Украины.

Террористка ответит за содеянное

Мы продолжаем следить за обновлениями по теме.

Реклама

К слову, сегодня также обсуждают жалобы Ксении Бородиной на высокие цены в РФ.

Напоминаем, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!