Пощады не будет! Рашистке Чичериной грозит пять лет за решеткой

Путинской активистке рок-певице Юлии Чичереной грозит тюремный срок за надругательство над государственным флагом Украины

Юлии Чичериной грозит тюрьма в Украине / Фото: Instagram

Стороннице "русского мира" Юлии Чичериной придется отвечать за свои подлые поступки. Накануне путинская певица срезала флаг Украины на здании мэрии в Энергодаре.

Прокуратура Украины открыло криминальное производство против рашистки. Об этом сообщили на официальной странице Офиса Генерального прокурора в Facebook.

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При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины), – гласит заявление ведомства.

Скриншот – Facebook

Согласно действующему законодательству, Чичериной за это преступление грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Однако, не стоит забывать, что на счету путинской певицы имеется еще несколько серьезных "грехов". Чичерина ведет открытую антиукраинскую пропаганду и неоднократно призывала россиян к убийству украинцев. Также певица неоднократно посещала оккупированные территории Крыма и Донбасса, а в 2020 году получила паспорт непризнанной "ЛНР".

Кроме того, рашистку давно внесли в базу "Миротворца" и открыли против нее еще одно уголовное дело.

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Напомним, в США объявили вознаграждение за голову Юлии Чичериной в размере 50 тысяч долларов.

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