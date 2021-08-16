Прикрылся персиком: Орландо Блум голышом искупался перед туристами (фото)

Орландо Блум голышом искупался в реке / Фото: instagram.com/orlandobloom

В 2016 году весь мир облетели фото, на которых голый Орландо Блум катал Кэти Перри, на тот момент еще свою девушку, а уже сейчас – супругу и мать его дочери, на серфе. Из одежды тогда на Блуме была только бейсболка.

Похоже, что актер решил повторить выходку, полностью обнажившись для купания в реке. Только на этот раз его сфотографировали не папарацци, а кто-то из близких. Ведь свои "голые" фото Орландо сам опубликовал в Instagram. Пикантные места актер прикрыл эмодзи в виде персика.

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В комментариях многие восхитились внешним видом Орландо, который явно не пропускает занятия в спортзале. Подписчики актера написали ему сотни комплиментов:

Лучший

О, Боже мой!

Такой красивый!

Отличная задница, чувак.

Скриншот: Instagram

Эти фото и видео собрали почти 400 тысяч лайков менее, чем за сутки после публикации.

Отметим, что британский актер Орландо Блум женат на американской певице Кэти Перри, которая родила ему дочь. Девочку назвали Дэйзи Дав Блум. Для Перри малышка стала первенцем, а вот у Блума есть 10-летний сын Флинн от брака с моделью Мирандой Керр.

Новость о свадьбе Пэрри и Блума появилась в марте этого года, когда певицу заметили с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Ранее Кэти Перри и Орландо Блум показали архивные фото с помолвки.

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