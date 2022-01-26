Принц Чарльз решил помириться с принцем Гарри не просто так

Принц Чарльз стремиться наладить отношения с принцем Гарри из-за Камиллы / Фото: скриншот

Еще летом принц Чарльз отказывался от встреч с принцем Гарри, а теперь ждет его приезда в Британию. Королевские эксперты считают, что причиной таких перемен могли стать мемуары герцога Сассекского.

Чарльз боится, что в своей книге принц Гарри выставит всех своих родственников не в лучшем свете. В частности, новые откровения младшего сына могут навредить репутации Камиллы

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Чарльз очень оберегает свою супругу. Последнее, что ему нужно — это оскорбительное разоблачение Камиллы. Особенно в год празднования платинового юбилея правления королевы, – сказал инсайдер в беседе с The Sun.

Принц Чарльз пытается наладить отношения с принцем Гарри / Фото: Getty Images

Герцог Сассекский никогда не одобрял отношений Чарльза и Камиллы.

Гарри предан своей покойной матери и отчаянно защищает ее наследие. Он никогда не смирится с тем, что Камилла стала любовью всей жизни своего отца. Он признает, что его ранние годы были сложными и мог бы публично обвинить Камиллу в том, что она стала причиной его детских травм

Как говорят инсайдеры, принц Чарльз во время приезда сына в Британию хочет обсудить его книгу и уговорить Гарри не писать о Камилле.

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Ранее мы рассказывали, что принц Гарри хочет судиться с правительством Британии.