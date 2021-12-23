Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали дочь на праздничной открытке

Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали дочь / Фото: Getty Images, instagram.com/people

На снимке видно, как Меган поднимает Лили на руках, в то время как Гарри вместе с двухлетним сыном Арчи сидит рядом с ними.

Семейный портрет был сделан еще летом в доме пары в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Королевскую семью запечатлел фотограф Алекси Любомирский, который ранее фотографировал их свадьбу.

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В 2021 году наша дочь Лилибет появилась на свет. Арчи сделал из нас "маму" и "папу", а Лили сделала из нас семью. В ожидании 2022 года мы осуществили пожертвования от вашего имени в нескольких организаций, которые чтят и защищают семьи – от переселенных из Афганистана до американских, нуждающихся в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком, – гласит сообщение на открытке.