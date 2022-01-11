Принц Уильям был против присутствия принца Гарри на открытии памятника матери

Принц Уильям и принц Гарри летом 2021 года / Фото: Getty Images

Однако воссоединения братьев так и не случилось. Как сообщали королевские эксперты, принц Уильям не захотел мириться с младшим братом. Теперь же стало известно, что герцог Кембриджский и вовсе не собирался приглашать Гарри на открытие памятника. А все из-за скандального интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри. Об этом пишет Daily Mail.

Как рассказал инсайдер, именно Кейт Миддлтон уговорила принца Уильяма позвать Гарри в Лондон.

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В начале того года Уильям был в ярости. Кейт старалась поддерживать его и выступала как миротворец в их непростых отношениях

/ Фото: Getty Images

Инсайдер отмечает, благодаря супруги принца Уильяма братья сохраняют хоть какие-то отношения.

Если бы не она, неизвестно, что бы было. Она всегда старалась выступать послом мира между Гарри и Уильямом

Напомним, 1 июля, в Лондоне открыли статую принцессе Диане. Торжественное мероприятие приурочили к юбилею Леди Ди, которой в этот день могло бы исполниться 60 лет. Статую установили в Затонувшем саду на территории Кенсингтонского дворца.

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Принцы Уильям и Гарри возле памятника принцессе Диане / Фото: Getty Images

Недавно появлялась информация, что весной Меган Маркл и принц Гарри могут приехать в Лондон на службу, прирученную к первой годовщине смерти принца Филиппа.