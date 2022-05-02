Принцессе Шарлотте – 7! Смотрим новые фото дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые фото дочери / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

По традиции на официальной странице герцогов Кембриджских в Instagram появились новые фото принцессы Шарлотты. Авторами снимков стала Кейт Миддлтон,которая уже давно увлекается фотографией.

Кадры сделаны в Норфолке. На одном из снимков именинница позирует с домашним любимцем кокер-спаниелем Орлу.

Реклама

Принцесса Шарлотта со своим питомцем / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Новое фото принцессы Шарлотты / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

В комментариях под фото поклонники поздравляют дочь герцогов Кембриджских с днем рождения и отмечают, она растет копией папы – принца Уильяма.

Реклама

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, дочь Кейт Миддлтон и принца Уильям признали самым богатым ребенком в мире. Состояние принцессы Шарлотты оценили в пять миллиардов долларов. Королевские эксперты объясняют этот феномен тем, что спрос на одежду, в которой дочь герцогов Кембриджских появляется на публике, моментально приводит к невероятному ажиотажу.