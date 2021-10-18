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Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильям признали самым богатым ребенком в мире

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
18 октября, 11:01
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Принцесса Шарлотта обошла в рейтинге не только своих братьев, но и дочерей Бейонсе и Ким Кардашьян
Состояние принцессы Шарлотты оценили в пять миллиардов долларов
Состояние принцессы Шарлотты оценили в пять миллиардов долларов / Фото: Getty Images

Состояние дочери Кейт Миддлтон и принц Уильяма оценили в пять миллиардов долларов. В рейтинге самых богатых детей попали и сыновья герцогов Кембриджских. Состояние принца Джорджа составляет три миллиарда долларов, а маленького принца Луи — один миллиард. Об этом пишет Wales Online со ссылкой на результаты исследования Electric Ride on Cars.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / Фото: Getty Images

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Королевские эксперты объясняют этот феномен тем, что спрос на одежду, в которой Шарлотта появляется на публике, моментально приводит к невероятному ажиотажу. К слову, такая же история с нарядами Кейт Миддлтон. Тенденция покупать то, что носят члены королевской семьи настолько распространена, что ее называют "эффектом Кейт", а теперь и "эффектом Шарлотты".

Напомним, дочь герцогов Кембриджских покорила публику своими дерзкими улыбками и склонностью показывать фотографам язык во время публичных мероприятий.

Принцесса Шарлотта
Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

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А еще принцессу Шарлотту часто сравнивают с королевой Елизаветой II - поклонники королевской семьи считают, что дочь принца Уильяма очень похожа на свою прабабушку.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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