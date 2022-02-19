Притула и Каменских с Потапом: кого из звезд украинцы хотели бы видеть своими соседями (опрос)

Кого из звезд шоу-бизнеса украинцы хотели бы видеть своими соседями / Фото: YouTube, instagram.com/realpotap

Представьте, выходите из дома и сталкиваетесь с Сергеем Притулой или NK... Или Потап стучится в дверь, чтобы одолжить соль. Конечно, такое маловероятно, но сайт "Сегодня" узнал, рядом с кем из селебритис украинцы хотели бы жить. Опрос провела исследовательская компания Gradus.

Так, половина жителей городов Украины с населением 50к+ в возрасте 18-60 лет не хотели, чтобы их соседями были звезды шоу-бизнеса. Среди звезд, которых хотели бы видеть соседями, чаще всего выбирали Сергея Притулу (12%) и Настю Каменских с Потапом (10%).

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Кто-то хотел бы жить рядом с DZIDZIO (9%), Тиной Кароль (8,2%) и Святославом Вакарчуком (5,6%).

Исследование было проведено исследовательской компанией Gradus Research в партнерстве с телеканалом "Украина" методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с населением более 50 000 жителей 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 2 февраля 2022 года с 12:05 до 15:25. Размер выборки: 1000 респондентов.

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Для справки:

Gradus – система быстрых социологических онлайн-опросов на базе выборки панельного типа с помощью мобильного приложения Gradus. Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.

Метод сбора информации: опрос, самостоятельное заполнение на смартфонах среди участников онлайн-панели Gradus.

Целевая группа исследования: мужчины и женщины от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением 50 тыс. жителей и старше.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

Приложение для владельцев iPhone.

Программа для пользователей Android.

Ранее украинцы выбирали самых стильных звезд шоу-бизнеса.