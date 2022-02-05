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СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Кароль, Каменских, Монатик и Барских – самые стильные звезды, по мнению украинцев

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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5 февраля, 14:28
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Узнайте мнение украинцев о том, кого из звезд они считают самым стильным среди мужчин и среди женщин
Украинцы назвали самую стильную звезду
Украинцы назвали самую стильную звезду / Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/kamenskux, instagram.com/max_barskih, instagram.com/tina_karol

Знаменитости бросают все силы на то, чтобы выглядеть в соответствии с трендами. Кто-то обращается к стилистам за советами и рекомендациями, а у кого-то получается быть иконой стиля органически. У кого из украинских звезд это выходит лучше всех, помог установить новый опрос "Сегодня", который провела исследовательская компания Gradus.

Так, свежие данные гласят, что жители городов Украины с населением 50к+ в возрасте 18-60 лет выбирают из предложенного списка наиболее стильной звездой украинского шоу-бизнеса среди женщин Настю Каменских (23%) и Тину Кароль (16%).

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Тина Кароль и Настя Каменских
Тина Кароль и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/tina_karol

Что касается мужчин, опрошенные наиболее часто отмечали Монатика (22%) и Макса Барских (14%).

Дмитрий Монатик и Макс Барских
Дмитрий Монатик и Макс Барских / Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/max_barskih

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Сомнений нет: эти артисты задают тренды!

Исследование было проведено исследовательской компанией Gradus Research в партнерстве с телеканалом "Украина" методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Период проведения поля: 2 февраля 2022 года с 12:05 по 15:25. Размер выборки: 1000 респондентов.

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Для справки:

  • Gradus – система быстрых социологических онлайн опросов на базе выборки панельного типа с помощью мобильного приложения Gradus. Выборка отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.
  • Метод сбора информации: опрос, самостоятельное заполнение на смартфонах среди участников онлайн-панели Gradus.
  • Целевая группа исследования: мужчины и женщины от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением 50 тыс. жителей и более.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

Напомним, ранее опрос установил самую надоевшую звезду.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Настя Настя
$28 млн
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Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
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Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
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Логан Пол Логан Пол
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Престон Арсмент Престон Арсмент
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