Притула заявил, что хочет стать отцом в четвертый раз: Нам с супругой это очень нравится

Сергей Притула хочет еще детей. У ведущего их пока что трое / Фото: instagram.com/siriy_ua

Сейчас у Сергея трое детей – старший сын Дмитрий от первого брака и две дочери от второй супруги Екатерины – Соломия и Стефания. Младшая появилась на свет всего менее полугода назад, а Притула уже задумался о прибавлении в семье.

По словам телеведущего, супруга полностью поддерживает его с этой идеей, ведь он всегда мечтал, чтобы "в доме было много детского смеха".

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Нам с супругой все это очень нравится. В роддоме, где мы рожали Соломию, нам сказали: "Приходите еще, мы рады вас видеть, вы очень приятная семья, рожайте еще у нас". Сейчас план такой, что еще несколько месяцев Стефания будет кормиться маминой грудью, а потом мама хочет просто немного отдохнуть, увидеть мир, вернуться к работе. Потом посмотрим, отойдет организм и так далее, но мы категорически "за", – заявил Притула в интервью программе "Світське життя".

Сергей Притула с супругой и детьми / Фото: instagram.com/siriy_ua

Сергей и Екатерина Притула (в девичестве – Сопельник) познакомилась на работе, и сначала между ними были рабочие отношения, которые позже переросли в романтические. Пара поженилась в 2015 году, свадьба прошла во Львове. В июле 2017 года у супругов появилась дочь Соломия. А в мае этого года у Сергея и Екатерины родился второй ребенок – дочь Стефания. У Сергея также есть старший сын Дмитрий от первого брака.

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