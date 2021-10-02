Сергей Притула поздравил сына с днем рождения на экстремальной высоте (фото)

Этим летом Сергй Притула отпраздновал свое 40-летие, а также годовщину брака с супругой Екатериной. Сегодня известный телеведущий поздравляет сына Диму.
Притуле-младшему исполнилось 13 лет и сегодня он вместе с отцом летал на самолете. Фотографиями Сергей Притула поделился в Instagram.
Пусть день рождения будет таким каждый день! С днем рождения, Дима, – написал в посте звездный папа.
Несколько кадров ведущий также опубликовал в сторис.
Дима Притула появился в браке Сергея Притулы и Юлии Андрийчук.
Во второй раз шоумен женился в 2015 году – его избранницей стала Екатерина Сопельник. У пары родились две дочери – Соломия и Стефания.
Смотрите в сюжете, как Сергей Притула проводил время с семьей во время локдауна:
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