Сергей Притула поздравил сына с днем рождения на экстремальной высоте (фото)

Ведущий вместе с именинником полетал над городом и заснял это все на камеру. Сегодня Притуле-младшему исполнилось 13 лет

Сергей Притула показал экстремальное фото со своим сыном / Фото: instagram.com/siriy_ua

Этим летом Сергй Притула отпраздновал свое 40-летие, а также годовщину брака с супругой Екатериной. Сегодня известный телеведущий поздравляет сына Диму.

Притуле-младшему исполнилось 13 лет и сегодня он вместе с отцом летал на самолете. Фотографиями Сергей Притула поделился в Instagram.

Пусть день рождения будет таким каждый день! С днем рождения, Дима, – написал в посте звездный папа.

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Несколько кадров ведущий также опубликовал в сторис.

Сын Сергея Притулы – Дима / Фото: instagram.com/stories/siriy_ua

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Дима Притула появился в браке Сергея Притулы и Юлии Андрийчук.

Дима Притула со своей мамой Юлией / Фото: instagram.com/juniorprytula

Во второй раз шоумен женился в 2015 году – его избранницей стала Екатерина Сопельник. У пары родились две дочери – Соломия и Стефания.

Справа на фото Притула держит на руках новорожденную Стефанию / Фото: instagram.com/siriy_ua

Смотрите в сюжете, как Сергей Притула проводил время с семьей во время локдауна:

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