У Шуры во время концерта выпали зубы: привет, улыбка, как в 90-х

Во время концерта случился конфуз / Фото: instagram.com/shuramedvedev

Похоже, те, кто ностальгировал по беззубому певцу Шуре, могут вздохнуть с облегчением. Их кумир может снова выступать в старом имидже. Хотя для кого-то этот конфуз мог бы поставить крест на репутации, Шура (Александр Медведев – настоящее имя артиста, прим.ред.) только посмеялся над ситуацией.

Так, прямо во время выступления Шура потерял вставную челюсть! Об этом артист рассказал на своей странице в Инстаграм.

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Также Шура призвал всех вовремя ходить к стоматологу.

Судя по комментариям, поклонники оценили честность и самоиронию артиста.

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Ой блиииин, ну это конечно казус похлеще Леры Кудрявцевой пучка волос))))) главное, что улетели не в толпу)))) а то пришлось бы тратиться ещё на новый мост? ничего, это была изюминка номера!)

Шура без купюр!!! Огромный респект за тебя настоящего и простого как тысячи людей, которые обожают твоё творчество!!! Аплодирую стоя??????за настоящего и прекрасного Шуру!!!

Хуже не стало! Прелесть! ?

Над этим стоит поржать, и правильно , лучше это сделать первым…

скриншот из Инстаграм Шуры

К слову, сейчас также у всех на устах тот факт, что Наталья Могилевская пригласила Зи Фамелу на свой концерт.

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