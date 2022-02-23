Проблемы с голосом и легкими: новые подробности о здоровье МакSим после длительной комы

МакSим рассказала о проблемах со здоровьем после комы / Фото: instagram.com/maksimartist

Прошлым летом все внимательно следили за состоянием здоровья МакSим. Сейчас певица находится на реабилитации и пока ей нельзя записывать песни. Как призналась певица, восстановление идет очень медленно. Кроме того, у артистки проблемы с голосом и легкими.

Легкие восстанавливаются пока с трудом. Летать пока нельзя, – рассказала певица в комментарии "Пятому каналу".

МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

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Отметим, ранее в СМИ уже появлялась информация, что болезнь негативно сказалась на одном легком и теперь артистка нуждается в пересадке органа. Представители певицы не комментирует эту новость.

Что произошло с МакSим?

В июне певицу госпитализировали прямо после концерта. В больнице у Максим обнаружили поражение 40% легких и пневмонию. Спустя несколько дней состояние артистки начало ухудшаться, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

В начале августа МакSим отключили от ЭКМО, а уже 13 августа она вернулась домой. Артистка проходит реабилитацию под наблюдением врачей и постепенно возвращается к привычной жизни.

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Ранее мы рассказывали, что МакSим во время болезни пытались обмануть друзья.