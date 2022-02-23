Проблеми з голосом та легенями: нові подробиці про здоров'я МакSим після тривалої коми

МакSім розповіла про проблеми зі здоров'ям після коми / Фото: instagram.com/maksimartist

Минулого літа всі уважно стежили за станом здоров'я МакSим. Нині співачка перебуває на реабілітації і поки що їй не можна записувати пісні. Як зізналася співачка, відновлення відбувається дуже повільно. Крім того, у артистки проблеми з голосом та легенями.

Легені відновлюються поки важко. Літати поки що не можна, – розповіла співачка у коментарі "П'ятому каналу".

МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

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Зазначимо, раніше в ЗМІ вже з'являлася інформація, що хвороба негативно далася взнаки на одній легені, і тепер артистка потребує пересадки органа. Представники співачки не коментують цієї новини.

Що сталося з МакSим?

У червні співачку госпіталізували просто після концерту. У лікарні у Максим виявили ураження 40% легень та пневмонію. Через кілька днів стан артистки почав погіршуватися, її під'єднали до апарата ШВЛ та ввели у штучну кому.

На початку серпня МакSим від'єднали від ЕКМО, а вже 13 серпня вона повернулася додому. Артистка проходить реабілітацію під наглядом лікарів та поступово повертається до звичного життя.

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Раніше ми розповідали, що МакSим під час хвороби намагалися обдурити друзі.