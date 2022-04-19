Продюсер Алена Мозговая о российских оппозиционерах: "Не ищите там хороших. Их нет!"

Алена Мозговая высказалась о российских оппозиционерах / Фото: Коллаж: Сегодня

Алена Мозговая, которая ранее объяснила, почему рашисты завидуют украинцам, высказалась о так называемой оппозиции в России. По мнению продюсера, надеяться на то, что среди них есть хорошие русские – не стоит.

Так, в Facebook Мозговая опубликовала скриншот с твитом Юлии Латыниной о наступлении на Донбассе и выразила уверенность, что оставшаяся в стране оппозиция – это мусор:

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Когда кто-то из наших что-то начинает чавкать об оппозиции раши, о том, что там есть адекватные и так далее, говорю так... Все адекватные уехали уже давно и еще в 2014 осудили аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Возможно пару сот остались в самой решетке. Но это просто даже не один процент! Все остальное, оппозиция, либералы и прочее.. это биомусор! Агрессивный, с неумирающим имперским ароматом, иногда довольно опытный и даже интеллектуальный, но по сути своей это мусор! Поэтому не ищите там хороших русских! Их там нет!

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Юлия Латынина – российская журналистка, писательница и ведущая. Она работала на радио "Эхо Москвы", а в 2017 году уехала из России.

Сейчас в своем YouTube-канале Латынина освещает темы войны в Украине и нередко появляется в украинском медиаполе.

Ранее Юлия Латынина заявила, что на Донбассе армию Путина ждет гигантская Чернобаевка.

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