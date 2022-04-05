Продюсер Алена Мозговая объяснила, почему рашисты завидуют украинцами: "Они тупые, забуханные рабы"

По мнению Мозговой, свободолюбие украинцев заставляет граждан россии проявлять ненависть к нашему народу

Алена Мозговая высказалась о жизни рашистов / Фото: Facebook, Instagram

Алена Мозговая, которая изменила отношение к Зеленскому, объяснила, что у россиян очень низкий уровень качества жизни. Поэтому они никак не могут смириться с демократическим развитием Украины.

В Facebook Мозговая объяснила, за что россияне ненавидят украинцев и почему пытаются уничтожить нашу нацию.

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Им есть за что нас ненавидеть.. они тупые, забуханные рабы, искренне ненавидят нас за силу нашу, за любовь к свободе, за достоинство наше, за все то, чего у них нет на генном уровне. В подавляющем большинстве они сидят молча в своих ободранных конурах, бухают бражку, занюхивая зловонным куском колбасы, и смотрят свой говноящик и все, по большому счету все их устраивает. Они хотят, чтобы и мы так сидели. Сначала они просто не понимали, зачем нам та Европа, какая нах... еще демократия. А теперь они нас за это ненавидят и поэтому уничтожают, убивают и будут это делать снова и снова, – высказалась продюсер.

Поэтому Алена Мозговая считает, что у Украины есть единственный путь к миру: одержать победу в войне с россией.

Никакие мирные соглашения здесь не помогут. Они просто отойдут, передохнут и нападут снова, и так по кругу. Чтобы разорвать круг сансары, нужно искупить плохую карму с помощью страданий и благих деяний. Страданиями мы уже искупили, а благим деянием будет освобождение планеты от этой гнилой опухоли на карте мира, – добавила Мозговая.

Ранее мы сообщали, что у Макса Барских возросла ненависть к россиянам после зверств в Буче.