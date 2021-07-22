Пугачева оценила зажигательные танцы Монатика и Вайкуле: Ну вы даете!

Популярная певица Лайма Вайкуле опубликовала у себя в соцсетях видео репетиции с Димой Монатиком. Алла Пугачева прокомментировала новую публикацию подруги

Алла Пугачева прокомментировала видео с репетиции Димы Монатика и Лаймы Вайкуле / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Год назад Лайма Вайкуле и Дима Монатик удивили поклонников неожиданным дуэтом – соединили свои песни "УВЛИУВТ" и "Я вышла на Пикадилли" и выпустили необычный мэшап треков двух поколений. Теперь же артисты выступили вместе во Дворце "Украина". У себя в Instagram Лайма Вайкуле решила поделиться фрагментом, как они с Димой Монатиком готовились к выступлению.

На опубликованных кадрах Лайма Вайкуле танцует и успевает петь ритмичную песню.

Танцы – "Ловите ритм", – подписала видео певица.

Одной из первых видео оценила Алла Пугачева и оставила комментарий под публикаций. К слову, певица не часто комментирует посты друзей.

"Ну вы даете!!!"

Другие подписчики тоже были в восторге от танцев Лаймы Вайкуле и Димы Монатика.

"Вот это уровень! Обожаю, Лайма, вас. Стиль всегда с вами".

"Монатик прикольный и танцует хорошо, ну а вы – понятно без слов".

"Как можно быть во столько лет такой молодой и стильной?"

Напомним, сегодня Дима Монатик выпустил новый танцевальный трек, который поклонники уже успели оценить.

Смотрите интервью Лаймы Вайкуле для программы "Зірковий шлях":