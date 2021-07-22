Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Украинки без фотошопа

Принцу Джорджу - 8!

Макаревич о россиянах

Рекорд у монархов

Что с МакSим

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Украинские

MONATIK призвал всех "Зажигать, а не прожигать" жизнь в новом клипе, снятом в Греции (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
22 июля, 11:11
Копировать ссылку
Артист выпустил долгожданный новый клип на трек "Зажигать". В качестве локации для съемок певец выбрал Грецию, где были отсняты потрясающие кадры
MOMONATIK выпустил новый клип "Зажигать"
MOMONATIK выпустил новый клип "Зажигать" / Фото: пресс-служба

Новый трек певца MONATIK, который собрал 20 тысяч зрителей на фееричном концерте в Одессе, "Зажигать"/JoMo посвящен лету и наслаждениям. Главный лозунг песни "Зажигать, а не прожигать жизнь", а второе ее название расшифровывается, как joy of missing out, или "радость от упущенной выгоды". Так певец говорит зрителям, чтобы они не боялись упускать возможности, а получали удовольствие от того, что хотят делать по-настоящему. Впрочем, после просмотра ролика вы и сами ощутите это настроение.

Видео было опубликовано на YouTube-канале Дмитрия Монатика. Съемки впечатляющего клипа прошли на греческов острове Милос – родине древнегреческой скульптуры Венеры Милосской.

Ни для кого не секрет, что в последнее время всех нас преследует навязчивое чувство боязни пропустить интересное событие, сообщение по e-mail или новость в социальной сети. Именно поэтому мы постоянно сидим с направленным взором в наше "черное зеркало". Этот термин получил название "синдром упущенной выгоды", или FOMO — fear of missing out. Спустя время крупные технологические компании, трендсеттеры со всего мира, креативная индустрия и все влиятельные инфлюенсеры стали выступать с ответом в противовес этому синдрому. Модным, зажигательным и необходимым сейчас стало направление JOMO (joy of missing out), или "радость от упущенной выгоды". Это реакция здорового эмоционального интеллекта на полученные из-за FOMO зависимости.

В тренде

Режиссером видео выступила украинка Таню Муиньо, которая недавно сняла музыкальное видео для американской певицы Cardi B. Оператор клипа – Никита Кузьменко, а хореограф – Денис Стульников. Как отмечается в релизе, эта команда не следует трендам, они, безусловно, их задают.

В клипе появляется 28 ярких и непохожих один на другого героя – образ и стиль каждого из них разрабатывали Оля Жижко и Тимур Постовой. А вот образ самого певца MONATIK разрабатывал украинский дизайнер FROLOV.

Ранее Вера Брежнева неожиданно появилась на концерте MONATIK в Турции.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Больше новостей
75-летняя Шер на прогулке в Италии
Все обсуждают
7-летнего сына Стаса Пьехи зверски избили
Быть в курсе
Цитата дня

На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

Ната Жижченко солистка ONUKA
Как ONUKA объяснила свое решение
"Секс в большом городе" вернется на экраны
Все, что известно о сиквеле на сегодня
Интересно
Сольник звезды
MONATIK
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять