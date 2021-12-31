Дорофеева уедет за рубеж, а Джамала "порвет" конкурентов. Гороскоп от звездного астролога Максима Гордеева

Звездный гороскоп 2022 год / Фото: instagram.com/jamalajaaa, instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/maxgord/

На примере звезд шоу-бизнеса, мы узнали у известного экстрасенса Максима Гордеева, представителям каких знаков зодиака в 2022 году точно будет везти.

Телец – Надя Дорофеева

Известной украинской певице Наде Дорофеевой, которая по гороскопу упорный и практичный Телец, новый год принесет очень много знаний. Несмотря на то, что ее ждет удача, 2022 для нее будет довольно тяжелый.

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В работе будет много вещей сложных, но это только усилит Тельцов и даст им мощь и уверенность в себе. Надю ждут поездки за рубеж, либо в другой город. Что касается семейных отношений, то, к сожалению, не могу порадовать ничем таким интересным и классным, – говорит Гордеев.

Телец – Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

По словам Максима, в личной жизни артистки будет абсолютно нейтральная ситуация, или даже ухудшение.

Вселенная давно говорит, что пора заканчивать старые отношения и начинать новые, поэтому если этого не случится по решению Тельцов, то они все равно разойдутся со своими избранниками.

Если у вас пока что рядом нет молодого человека или девушки, то, к сожалению, следующий год для вас не станет хорошим в плане поиска кого-либо. Нужно сконцентрироваться на карьере или увлечениях – там вас точно ждет удача.

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Дева – Джамала

Джамала является представителем элегантной и организованной Девы. Следующий год предусматривает для нее обнуление и множество перемен, которым поспособствуют ее близкие люди.

Придут на помощь друзья и родные, так что готовьтесь, вселенная всегда готова вас поддержать. Касательно творчества и карьеры – очень удачный будет год, поэтому как тигр, который является его символом, разрывает мясо, так вы должны "разрывать" абсолютно всех конкурентов, которые у вас есть.

Девы должны максимально себя проявлять и быть настойчивыми, уверенными, тогда у них все получится.

Дева – Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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Что касается любовных аспектов, то здесь их ожидает невероятная удача.

Благодаря тому, что подымятся ваши вибрации энергии – к вам будет притягиваться очень большое количество ярких и запоминающихся людей. Это принесет новые знакомства, а даже, в некоторых случаях, и серьезные отношения, – делится экстрасенс.

Водолей – Тина Кароль

Водолеи очень яркие и энергетически мощные. Для Тины этот год будет довольно спокойным и уравновешенным. Представителям данного знака повезло, потому что никаких скачков и перемен в следующем году не будет.

Можете расслабиться и сфокусироваться на работе, на себе. Я не могу сказать, что к вам придет большое количество денег, но это будет стабильный средний доход, который даст вам спокойное ощущение уверенности на весь год, – предвещает Максим.

Водолей – Тина Кароль / Фото: facebook.com/tina.karol

А если у вас никого нет в любовном плане, то скорее всего, появится вторая половина.

У кого уже есть отношение – хочу вас порадовать, ведь этот год подойдет идеально для зачатия ребенка! В этом году у всех Водолеев будет беби – бум.

Овен – MONATIK

Амбициозные и независимые Овны, которые были "внизу" начнут потихоньку подниматься в моральном и финансовом плане, потому что для них этот год будет очень плодотворным. Похоже, нам стоит ждать от MONATIK’а много нового творчества!

Если вы уже на пике – я вас поздравляю, вы спокойно можете чувствовать себя на высоте и ничего в вашей жизни не поменяется, а финансовый поток только увеличится, – прогнозирует Гордеев.

Овен – MONATIK / Фото: instagram.com/monatik_official

Также он советует обратить внимание на духовное составляющее, потому что это очень важная часть жизни Овнов. Если вы будете тратить много своей энергии и сил на внутреннее развитие, то невежество покинет вашу жизнь раз и навсегда.

В личной жизни вас ждут яркие происшествия, но встретить настоящую любовь, скорее всего, не получится. Это будут какие-то сексуальные игры, интересные знакомства, а не что-то серьезное.

Рыбы – Виталий Козловский

Рыбам свойственная чувствительность и артистичность, поэтому их эмоциональность получит новые вибрации – это значит, что эмоции будут балансировать. Виталий Козловский, как и другие представители этого знака зодиака, в этом нуждается, потому что для Рыб очень тяжело, когда их эмоции однообразны.

Вселенная максимально будет делать так, чтобы вы были в балансе, гармонизированы и чувствовали себя очень хорошо, поэтому за ваши эмоциональные волны – не переживайте. Цунами вас не накроет.

Рыбы – Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Что касательно финансовых аспектов – Рыбы будут праздновать победу. Также, если вы давно мечтали о повышении, то следующий год для удачный именно в плане карьеры, приобретения желаемой работы.

У вас будут стабильные отношения, но ничего яркого и сверхъестественного. Если у вас есть семья, то она станет источником энергетического потока. Этот год выровняет вас больше в финансовой сфере нежели в любви.

Максим Гордеев в Instagram – maxgord.