Дорофєєва поїде за кордон, а Джамала "порве" конкурентів. Гороскоп від зіркового астролога Максима Гордєєва

Зірковий гороскоп 2022 рік / Фото: instagram.com/jamalajaaa, instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/maxgord/

На прикладі зірок шоу-бізнесу, ми дізналися у відомого екстрасенсу Максима Гордєєва, представникам яких знаків зодіаку в 2022 точно буде щастити.

Телець – Надя Дорофєєва

Відомій українській співачці Наді Дорофєєвій, яка за гороскопом завзятий та практичний Телець, новий рік принесе дуже багато знань. Незважаючи на те, що на неї чекає успіх, 2022 для неї буде досить важкий.

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У роботі буде багато складних речей, але це лише посилить Тельців і дасть їм міць та впевненість у собі. Надю чекають поїздки за кордон або в інше місто. Що стосується сімейних стосунків, то, на жаль, не можу порадувати нічим таким цікавим та класним, – каже Гордєєв.

Телець – Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

За словами Максима, в особистому житті артистки буде абсолютно нейтральна ситуація або навіть погіршення.

Всесвіт давно каже, що час закінчувати старі відносини і починати нові, тому якщо цього не станеться за рішенням Тельців, вони все одно розійдуться зі своїми обранцями.

Якщо у вас поки що немає молодої людини чи дівчини, то, на жаль, наступний рік для вас не стане хорошим у плані пошуку будь-кого. Потрібно сконцентруватися на кар'єрі або захопленнях – там на вас чекає удача.

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Діва – Джамала

Джамала є представником елегантної та організованої Діви. Наступний рік передбачає для неї обнулення та безліч змін, яким будуть сприяти її близькі люди.

Прийдуть на допомогу друзі та рідні, так що готуйтеся, всесвіт завжди готовий вас підтримати. Щодо творчості та кар'єри – дуже вдалий буде рік, тому як тигр, який є його символом, розриває м'ясо, так ви повинні "розривати" абсолютно всіх конкурентів, які у вас є.

Діви повинні максимально проявляти себе і бути наполегливими, впевненими, тоді у них все вийде.

Діва – Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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Щодо любовних аспектів, то тут їх очікує неймовірний успіх.

Завдяки тому, що піднімуться ваші вібрації енергії до вас буде притягуватися дуже велика кількість яскравих людей, які запам'ятовуються. Це принесе нові знайомства, а навіть у деяких випадках і серйозні відносини, – ділиться екстрасенс.

Водолій – Тіна Кароль

Водолії дуже яскраві та енергетично потужні. Для Тіни цей рік буде досить спокійним та врівноваженим. Представникам цього знаку пощастило, бо жодних стрибків та змін у наступному році не буде.

Можете розслабитися та сфокусуватися на роботі, на собі. Я не можу сказати, що до вас прийде велика кількість грошей, але це буде стабільний середній дохід, який дасть вам спокійне відчуття впевненості на весь рік, – віщує Максим.

Водолій – Тіна Кароль / Фото: facebook.com/tina.karol

А якщо у вас нікого немає в любовному плані, то, швидше за все, з'явиться друга половина.

У кого вже є відносини – хочу вас порадувати, адже цей рік підійде ідеально для зачаття дитини! Цього року у всіх Водоліїв буде бебі – бум.

Овен – MONATIK

Амбітні та незалежні Овни, які були "внизу" почнуть потихеньку підніматися в моральному та фінансовому плані, бо для них цей рік буде дуже плідним. Схоже, нам варто чекати від Monatik’а багато нової творчості!

Якщо ви вже на піку – я вас вітаю, ви спокійно можете почуватися на висоті і нічого у вашому житті не зміниться, а фінансовий потік лише збільшиться, – прогнозує Гордєєв.

Овен – MONATIK / Фото: instagram.com/monatik_official

Також він радить звернути увагу на духовну складову, бо це є дуже важлива частина життя Овнів. Якщо ви витрачатимете багато своєї енергії та сил на внутрішній розвиток, то невігластво залишить ваше життя раз і назавжди.

В особистому житті на вас чекають яскраві події, але зустріти справжнє кохання, швидше за все, не вдасться. Це будуть якісь сексуальні ігри, цікаві знайомства, а не серйозне.

Риби – Віталій Козловський

Рибам властива чутливість та артистичність, тому їх емоційність отримає нові вібрації – це означає, що емоції балансуватимуть. Віталій Козловський, як і інші представники цього знаку зодіаку, цього потребує, тому що для Риб дуже важко, коли їхні емоції одноманітні.

Всесвіт максимально робитиме так, щоб ви були в балансі, гармонізовані та відчували себе дуже добре, тому за ваші емоційні хвилі – не переживайте. Цунамі вас не накриє.

Риби – Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Щодо фінансових аспектів – Риби святкуватимуть перемогу. Також, якщо ви давно мріяли про підвищення, то наступний рік вдалий саме в плані кар'єри, придбання бажаної роботи.

У вас будуть стабільні стосунки, але нічого яскравого та надприродного. Якщо у вас є сім'я, вона стане джерелом енергетичного потоку. Цей рік вирівняє вас більше у фінансовій сфері, ніж у коханні.

Максим Гордєєв у Instagram – maxgord.