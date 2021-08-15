Рамина Эсхакзай впервые вышла в свет со своим женихом (фото)

Рамина Эсхакзай с Евгением Прониным пришли на ОМКФ-2021 / Фото: instagram.com/raminalalala

Предложение руки и сердца Рамина Эсхакзай получила весной этого года. С адвокатом Евгением Прониным блогер вместе уже более двух с половиной лет.

Пара посетила открытие 12-го Одесского международного кинофестиваля и прошлась по красной дорожке церемонии.

Наш первый Одесский кинофестиваль, – подписала снимки Рамина.

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Для торжественного вечера Эсхакзай выбрала черное платье от украинского бренда Al-Bon с открытыми плечами и разрезом до бедра. Ее возлюбленный надел классический черный костюм с галстуком от Ramsey Ukraine.