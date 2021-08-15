Раміна Есхакзай вперше вийшла в люди зі своїм нареченим (фото)

Раміна Есхакзай з Євгеном Проніним прийшли на ОМКФ-2021 / Фото: instagram.com/raminalalala
Пропозицію руки і серця Раміна Есхакзай отримала навесні цього року. З адвокатом Євгеном Проніним блогерка разом вже більше двох з половиною років.
Пара відвідала відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю і пройшлася червоною доріжкою церемонії.
Наш перший Одеський кінофестиваль, – підписала знімки Раміна.
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Для урочистого вечора Есхакзай обрала чорну сукню від українського бренду Al-Bon з відкритими плечима і сміливим розрізом. Її коханий одягнув класичний чорний костюм з краваткою від Ramsey Ukraine.
Раніше Раміна зустрічалася із сином популярного українського шоумена Дмитра Коляденка – Філіпом. В інтерв'ю вона зізналася, що сім'я Коляденко її не злюбила, а бабуся хлопця називала Раміну циганкою.
Есхакзай також була заручена з українським співаком Віталієм Козловським, але під час планування весілля розірвала заручини.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Раміною для програми "Зірковий шлях":
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