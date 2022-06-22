"Раша Гудбай" на всю Европу! Сердючка с музыкантами в футболках "Х*Й ВОЙНЕ" оторвалась в Амстердаме

Верка Сердючка сказала Раше прощай / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечер понедельника, 21 июня, любители "Евровидения" запомнят надолго. В центре Амстердама в рамках международного благотворительного телемарафона Embrace Ukraine – #StrivingTogether выступили звезды популярного песенного конкурса. Правда, Руслана Лыжичко сломала ногу и не смогла физически присутствовать на мероприятии. Певица записала видеообращение с призывом дать Украине шанс провести "Евровидение-2023".



В этом Руслану поддержала и Верка Сердючка. Со сцены народная проводница выразила желание, чтобы песенный конкурс в следующем году таки состоялся в Украине.

Верка Сердючка хочет, чтобы "Евровидение-2023" прошло в Украине. Скриншот: Youtube/segodnyaonline

Чтобы расставить все точки над "i" Сердючка исполнила песню, в которой россиянам всегда вместо Лаша слышалось Раша. Хотели – получили!



Реклама

Сердючка официально изменила название композиции, так что никакой "Лаши" на концертах больше не будет. Как, видимо, и костюмов некоторых музыкантов. Бэнд Верки появился в телемарафоне в футболках без цензуры. "Х*Й ВОЙНЫ" и "F**K THE WAR" в прямом эфире были совсем без звездочек! Это вам не "интеллигентная провокация" на нацотборе "Евровидения".

Музыкант Верки Сердючки в эфире общенационального телемарафона. Скриншот (редактированный): Youtube/segodnyaonline

Свое выступление Верка завершила скандированием легендарной фразы "Геть з України москаль некрасивий. Геть! Геть! Геть!". Очевидно, этот телемарафон европейцы еще не скоро забудут.

Верка Сердючка в эфире общенационального телемарафона. Скриншот: Youtube/segodnyaonline

Кстати, перед концертом Андрей Данилко показал свою гримерную. Оказывается, народный любимец перевоплощался в Верку в… карете скорой помощи .

Реклама

Напомним, недавно Верка Сердючка выступила в киевском метрополитене . Этот концерт стал первым для артистки после полномасштабного российского вторжения в Украину.