Верка Сердючка дала концерт в метро – впервые с начала войны (видео)

Впервые после начала войны в Украине Верка Сердючка зажгла на концерте в киевском метро вместе с грузинской певицей Нино Катамадзе

Джазовая певица Нино Катамадзе приехала в Киев, чтобы поддержать украинцев. Исполнительница дала концерт на одной из станций столичного метро.

Присоединилась к грузинской певице и звезды украинского шоу-бизнеса Верка Сердючка. Для артистки это выступление стала пером после начала в Украине полномасштабного российского вторжения.

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На сцене станции метро "Майдан Незалежності" Сердючка исполнила легендарную "Геть з України, москаль некрасівий" и хит "Евровидения-2007" – Russia, goodbуе, который изначально назывался Dancing Lasha Tumbai.

Видео с выступления появились на фан-страничка Сердючки в социальных сетях.

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Нино Катамадзе тоже удивила публику своим исполнением украинской песни "Чорнобривці". Версия от грузинской джазовой певицы получилась очень пронзительной и нежной, также концерт Катамадзе начала с знаменитой мелодии Мирослава Скорика.

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Напомним, что Jerry Heil вдохновилась стендапом Сердючки и посвятила разрывной трек Зеленскому, Киму и Арестовичу. Также ранее Верка Сердючка показала оккупантам средний палец и призвала уйти из Украины.