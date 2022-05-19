Разнообразие красок и орнаментов: украинские звезды отпраздновали День вышиванки

Украинские звезды отметили День вышиванки / Фото: instagram.com/liliia.rebrik, instagram.com/alina_grosu, instagram.com/hectorjimenezbravo

Сегодня украинская вышиванка стала популярна во всем мире и все чаще появляется в гардеробе у многих знаменитостей. Например, королева Испании Летиция любит надевать блузы с украинским орнаментом на мероприятия.

В честь Дня вышиванки многие украинские звезды тоже продемонстрировали свои национальные наряды и поделились, что же для них значит этот символ нашего народа.

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Лилия Ребрик

Ведущая "Ранок з Україною" Лилия Ребрик встретила День вышиванки в Черновицком университете, именно там положили начало прекрасной традиции – в один день приходить в национальном наряде.

Лилия Ребрик в вышиванке

Наш генетический код, частица души нашей нации, духовная броня наша – вышиванка. Сегодня ее день и мне кажется, в этом году он имеет особое, сакральное, сверхважное значение – пожалуй, как никогда раньше, – написала Лилия в своем Instagram.

Владимир Остапчук

Телеведущий Владимир Остапчук поделился со своими поклонниками в Instagram семейным образом со своей супругой Кристиной. Ведущий примерил рубашку с необычным орнаментом в черном цвете, а вот его жена надела льняное платье с яркими узорами. Фото стало приятным напоминанием для телеведущего о мирном времени в Украине.

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Владимир Остапчук и его супруга Кристина

Когда-то в мирной жизни... С Днем вышиванки, – подписал фото Остапчук.

Злата Огневич

Певица Злата Огневич продемонстрировала своим фанатам, как умело она интегрирует мастерство наших предков в современные образы. Исполнительница надела вышитое платье с джинсовкой и ботинками – получилось очень стильно!

Злата Огневич интегрировала вышиванку в современный образ

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Несокрушимая Украина! Город Силы древнейших предков. Я люблю тебя всем сердцем и верю, что у нас есть будущее! И вы верьте в это. Всем естеством! – поздравила украинцев Огневич, которая сейчас находится в Киеве.

Алина Гросу

Алина Гросу тоже перевоплотилась в настоящую традиционную украинскую девушку и продемонстрировала роскошный наряд. У певицы получилось создать образ с элементами, которые когда-то носили все жительницы Украины.

Алина Гросу продемонстрировала свой национальный наряд

Эктор Хименес-Браво

Кулинар родом из Колумбии Эктор Хименес-Браво давно считает себя украинцем, поэтому вышиванка в его гардеробе тоже имеет особое место.

Эктор Хименес-Браво показал свою вышиванку

Надеть вышиванку – всегда праздник для меня и большая ответственность. Ведь украинская нация боролась веками, чтобы сохранить свою аутентичность. Когда я изучал историю Украины – я был шокирован, сколько крови пролили ваши предки в борьбе за независимость, – поделился шеф-повар.

Камалия

Супруг исполнительницы Камалии, Мохаммад Захур, родом из Пакистана, но вместе с супругой тоже позирует в традиционной украинской вышиванке. Певица Камалия вместе с семьей поздравила всех жителей Украины с праздником.

Камалия вместе с мужем и детьми надели вышиванки

Для меня вышиванка – это символ свободы, победы добра над злом и непоколебимой веры. У меня в гардеробе много вышиванок из разных уголков Украины. Каждый "рисунок" несет в себе особое индивидуальное содержание, – поделилась Камалия.

Наталья Могилевская

Все чаще вышиванка становится атрибутом повседневной жизни украинцев и исполнительница Наталья Могилевская очень рада такой тенденции.

Вышиванка – это не просто национальная одежда, это наша история и оберег. Когда-то для наших предков это была повседневная одежда, и меня очень радует, что мы возвращаемся к этому. С каждым годом все чаще можно увидеть людей в вышиванках просто на улице без определенных причин, – рассказала Могилевская в комментарии М1.

Наталья Могилевская рада, что украинцы все чаще надевают традиционную одежду

Ольга Цибульская

Певица Оля Цибульская призналась, что примером носить и уважать вышиванку для нее была ее прабабушка Мотря, которая всегда носила вышитые своими руками вещи. В детстве Оле всегда хотелось носить джинсы и блузы, но сейчас она понимает, что вышиванка – это "кутюр самой высокой пробы".

Оля Цибульская отметила День вышиванки

Вышиванка доказывает, что история – это не скучно. Во многих странах национальная одежда живет в запыленных архивах, энциклопедиях и музеях. А у нас она в тренде всегда. Когда ты секси-киса, серьезный босс или многодетная мама. Это так круто! – поделилась Цибульская с М1.

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