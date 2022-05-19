Різноманітність кольорів та орнаментів: українські зірки відсвяткували День вишиванки

Українські зірки відзначили День вишиванки / Фото: instagram.com/alina_grosu,

Сьогодні українська вишиванка стала популярною у всьому світі й все частіше з'являється в гардеробі у багатьох знаменитостей. Наприклад, королева Іспанії Летиція любить одягати блузи з українським орнаментом на заходи.

На честь Дня вишиванки багато українських зірок теж продемонстрували свої національні вбрання та поділилися, що ж для них означає цей символ нашого народу.

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Лілія Ребрик

Ведуча "Ранок з Україною" Лілія Ребрик зустріла День вишиванки у Чернівецькому університеті, саме там започаткували чудову традицію – в один день приходити у національному вбранні.

Лілія Ребрик у вишиванці

Наш генетичний код, частка душі нашої нації, духовна броня наша – вишиванка. Сьогодні її день і мені здається, цього року він має особливе, сакральне, надважливе значення – мабуть, як ніколи раніше, – написала Лілія у своєму Instagram.

Володимир Остапчук

Телеведучий Володимир Остапчук поділився зі своїми шанувальниками в Instagram сімейним луком зі своєю дружиною Христиною. Ведучий приміряв сорочку з незвичайним орнаментом у чорному кольорі, а ось його дружина одягла лляну сукню з яскравими візерунками. Фото стало приємним нагадуванням для телеведучого про мирний час в Україні.

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Володимир Остапчук та його дружина Христина

Колись у мирному житті… З Днем вишиванки, – підписав фото Остапчук.

Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч продемонструвала своїм фанатам, як уміло вона інтегрує майстерність наших предків у сучасні образи. Виконавиця одягла вишиту сукню з джинсовкою та черевиками – вийшло дуже стильно!

Злата Огневич інтегрувала вишиванку у сучасний образ

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Незламна Україна! Місто Сили найдавніших предків. Я люблю тебе всім серцем і вірю, що маємо майбутнє! І ви вірте у це. Всім єством! – привітала українців Огнєвіч, яка зараз перебуває у Києві.

Аліна Гросу

Аліна Гросу теж перетворилася на справжню традиційну українську дівчину та продемонструвала розкішне вбрання. Співачці вдалося створити образ з елементами, які колись носили всі мешканки України.

Аліна Гросу продемонструвала своє національне вбрання

Ектор Хіменес-Браво

Кулінар родом з Колумбії Ектор Хіменес-Браво давно вважає себе українцем, тому вишиванка у його гардеробі теж має особливе місце.

Ектор Хіменес-Браво показав свою вишиванку

Одягти вишиванку – завжди свято для мене і велика відповідальність. Адже українська нація боролася століттями, щоб зберегти свою автентичність. Коли я вивчав історію України – я був шокований, скільки крові пролили ваші предки у боротьбі за незалежність, – поділився шеф-кухар.

Камалія

Чоловік виконавиці Камалії, Мохаммад Захур, родом з Пакистану, але разом з дружиною теж позує у традиційній українській вишиванці. Співачка Камалія разом з сім'єю привітала всіх мешканців України зі святом.

Камалія разом із чоловіком та дітьми одягли вишиванки

Для мене вишиванка – це символ свободи, перемоги добра над злом та непохитної віри. У мене в гардеробі багато вишиванок з різних куточків України. Кожен "малюнок" має особливий індивідуальний зміст, – поділилася Камалія.

Наталія Могилевська

Все частіше вишиванка стає атрибутом повсякденного життя українців й виконавиця Наталія Могилевська дуже рада такій тенденції.

Вишиванка – це не просто національний одяг, це наша історія та оберіг. Колись для наших предків це був повсякденний одяг, і мене дуже тішить, що ми повертаємось до цього. З кожним роком все частіше можна побачити людей у вишиванках просто на вулиці без жодних причин, – розповіла Могилевська у коментарі М1.

Наталя Могилевська рада, що українці все частіше одягають традиційний одяг

Ольга Цибульська

Співачка Оля Цибульська зізналася, що прикладом носити та поважати вишиванку для неї була її прабабуся Мотря, яка завжди носила вишиті своїми руками речі. У дитинстві Олі завжди хотілося носити джинси та блузи, але зараз вона розуміє, що вишиванка – це "кутюр найвищої проби".

Оля Цибульська відзначила День вишиванки

Вишиванка доводить, що історія – це не нудно. У багатьох країнах національний одяг живе у запилених архівах, енциклопедіях та музеях. А у нас він у тренді завжди. Коли ти сексі-кіса, серйозний бос чи багатодітна мама. Це так круто! – поділилася Цибульська з М1.

Раніше сайт "Сьогодні" розповів, що означають символи на мілітарі-вишиванці президента України.