Різноманітність кольорів та орнаментів: українські зірки відсвяткували День вишиванки

Українські зірки відзначили День вишиванки / Фото: instagram.com/alina_grosu,
Сьогодні українська вишиванка стала популярною у всьому світі й все частіше з'являється в гардеробі у багатьох знаменитостей. Наприклад, королева Іспанії Летиція любить одягати блузи з українським орнаментом на заходи.
На честь Дня вишиванки багато українських зірок теж продемонстрували свої національні вбрання та поділилися, що ж для них означає цей символ нашого народу.
Лілія Ребрик
Ведуча "Ранок з Україною" Лілія Ребрик зустріла День вишиванки у Чернівецькому університеті, саме там започаткували чудову традицію – в один день приходити у національному вбранні.
Наш генетичний код, частка душі нашої нації, духовна броня наша – вишиванка. Сьогодні її день і мені здається, цього року він має особливе, сакральне, надважливе значення – мабуть, як ніколи раніше, – написала Лілія у своєму Instagram.
Володимир Остапчук
Телеведучий Володимир Остапчук поділився зі своїми шанувальниками в Instagram сімейним луком зі своєю дружиною Христиною. Ведучий приміряв сорочку з незвичайним орнаментом у чорному кольорі, а ось його дружина одягла лляну сукню з яскравими візерунками. Фото стало приємним нагадуванням для телеведучого про мирний час в Україні.
Колись у мирному житті… З Днем вишиванки, – підписав фото Остапчук.
Злата Огнєвіч
Співачка Злата Огнєвіч продемонструвала своїм фанатам, як уміло вона інтегрує майстерність наших предків у сучасні образи. Виконавиця одягла вишиту сукню з джинсовкою та черевиками – вийшло дуже стильно!
Незламна Україна! Місто Сили найдавніших предків. Я люблю тебе всім серцем і вірю, що маємо майбутнє! І ви вірте у це. Всім єством! – привітала українців Огнєвіч, яка зараз перебуває у Києві.
Аліна Гросу
Аліна Гросу теж перетворилася на справжню традиційну українську дівчину та продемонструвала розкішне вбрання. Співачці вдалося створити образ з елементами, які колись носили всі мешканки України.
Ектор Хіменес-Браво
Кулінар родом з Колумбії Ектор Хіменес-Браво давно вважає себе українцем, тому вишиванка у його гардеробі теж має особливе місце.
Одягти вишиванку – завжди свято для мене і велика відповідальність. Адже українська нація боролася століттями, щоб зберегти свою автентичність. Коли я вивчав історію України – я був шокований, скільки крові пролили ваші предки у боротьбі за незалежність, – поділився шеф-кухар.
Камалія
Чоловік виконавиці Камалії, Мохаммад Захур, родом з Пакистану, але разом з дружиною теж позує у традиційній українській вишиванці. Співачка Камалія разом з сім'єю привітала всіх мешканців України зі святом.
Для мене вишиванка – це символ свободи, перемоги добра над злом та непохитної віри. У мене в гардеробі багато вишиванок з різних куточків України. Кожен "малюнок" має особливий індивідуальний зміст, – поділилася Камалія.
Наталія Могилевська
Все частіше вишиванка стає атрибутом повсякденного життя українців й виконавиця Наталія Могилевська дуже рада такій тенденції.
Вишиванка – це не просто національний одяг, це наша історія та оберіг. Колись для наших предків це був повсякденний одяг, і мене дуже тішить, що ми повертаємось до цього. З кожним роком все частіше можна побачити людей у вишиванках просто на вулиці без жодних причин, – розповіла Могилевська у коментарі М1.
Ольга Цибульська
Співачка Оля Цибульська зізналася, що прикладом носити та поважати вишиванку для неї була її прабабуся Мотря, яка завжди носила вишиті своїми руками речі. У дитинстві Олі завжди хотілося носити джинси та блузи, але зараз вона розуміє, що вишиванка – це "кутюр найвищої проби".
Вишиванка доводить, що історія – це не нудно. У багатьох країнах національний одяг живе у запилених архівах, енциклопедіях та музеях. А у нас він у тренді завжди. Коли ти сексі-кіса, серйозний бос чи багатодітна мама. Це так круто! – поділилася Цибульська з М1.
Раніше сайт "Сьогодні" розповів, що означають символи на мілітарі-вишиванці президента України.