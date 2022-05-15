Разрывает сердца и души! Kalush Orchestra выпустили клип на песню Stefania

Kalush Orchestra представили клип на победную песню Stefania / Фото: Getty Images, youtube.com

Победители "Евровидения-2022" Kalush Orchestra снова заставили плакать многомиллионную аудиторию – в клипе на песню Stefania показаны истории храбрых женщин, которые служат в ВСУ и спасают своих детей от войны.

По сюжету видеоработы, женщины-воины украинской армии забирают своих детей из разрушенных украинских городов и отдают их родным, а сами возвращаются на войну.

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Когда-то я посвятил эту песню своей матери, а когда началась война, песня обрела много новых смыслов. Хотя в песне нет ни слова о войне, у многих она стала ассоциироваться с матушкой Украиной. Более того, общество стало называть ее гимном нашей войны! Но если Stefania теперь гимн нашей войны, я бы хотел, чтобы она стала гимном нашей победы! – говорит лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк.

В комментариях к клипу собралась аудитория из разных стран мира. Своими впечатлениями поделились люди из США, Чехии, Южной Африки, Сербии и многих других стран! Сюжет никого не оставил равнодушным:

"Я плачу! Какая мощная ода храбрости матерей и силе семьи в Украине. С любовью и уважением из Южной Африки"

"Слезы нон-стоп тут, в Америке. Всем сердцем поддерживаем каждого из вас, невероятные воины. Слава Украине!"

"Поздравляем "Калуш" и Украину! Их выступление было потрясающим, демонстрируя сочетание рэпа и фолка, великолепный припев: "Стефанія мамо! Мамо Стефанія!"

"Красивая песня. Заслуженная победа. Слава Украине. Привет из Чехии"

"Слава Украине из Швеции!"

Скриншот: YouTube

Напомним, что Kalush Orchestra на пресс-конференции "Евровидения" снова заговорили об "Азовстали".