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Kalush Orchestra на пресс-конференции Евровидения снова заговорили про Азовсталь: Большая беда нашей страны

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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15 мая, 03:50
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Лидер группы Kalush Orchestra после своего выступления в финале конкурса призвал мир помочь Украине, а особенно – Мариуполю и "Азовстали". Поклонники испугались, что за это Украину могли дисквалифицировать
Лидер группы Kalush Orchestra рассказал, почему так важно говорить про Мариуполь и "Азовсталь"
Лидер группы Kalush Orchestra рассказал, почему так важно говорить про Мариуполь и "Азовсталь" / Фото: скриншот

Несмотря на то, что организаторы конкурса ранее запретили Kalush Orchestra любые намеки на политику в выступлении, лидер группы Олег Псюк все же напомнил Европе про войну в Украине со сцены "Евровидения".

После этого многие переживали – не лишат ли права Украину бороться за победу. Позже организаторы конкурса сообщили, что группа не нарушила правила и месседж с призывом помочь Украине носил "гуманитарный, а не политический характер".

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На пресс-конференции, которая состоялась сразу же после завершения конкурса, журналисты поинтересовались у Kalush Orchestra, почему так важно говорить про Мариуполь и "Азовсталь".

Это большая беда нашей страны. Кто не знает, это последняя блокада – более чем 1000 людей окружили со всех сторон. И они не могут никак выйти. Поэтому мы просим вмешаться какую-то третью страну, чтобы дать им выход. Можно помочь информационно – говорить об этом, писать. Тут много прессы – если каждый из вас об этом напишет, я думаю, это точно нам поможет! Достучаться до власти ваших стран – помощи может быть много. Просим обратить внимание на это! Это очень важно! – ответил Олег Псюк, лидер группы Kalush Orchestra.

Скриншот: YouTube

Отметим, что слова Kalush Orchestra все-таки вызвали ажиотаж! После призыва группы на "Евровидении" Сеть взорвалась поиском новостей! Европейцы начали массово гуглить слова и новости по запросам Mariupol и Azovstal!

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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