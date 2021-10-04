Регина Тодоренко высмеяла онлайн-курсы других блогеров, чтобы привлечь внимание к своему

Регина Тодоренко высмеяла онлайн-курсы коллег / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко, которая пожаловалась на сложные первые месяцы жизни в Москве, расхохоталась в своей соцсети, показывая поклонникам нарезку из онлайн-курсов своих коллег. Ее рассмешило, что все блогеры используют почти один и тот же текст для рекламы.

В Instastories Регина Тодоренко запостила видео, снятое в такси по пути в аэропорт. Девушка рассмеялась на камеру и отдала дань уважения "оригинальным" текстам коллег.

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Обожаю сценариста, который всем написал одинаковый текст, – сообщила Тодоренко.

В роликах трех блогеров – Анны Семенович, Оксаны Самойловой и Надежды Серовой – можно услышать одинаковые фразы для завлечения аудитории: "такого раньше не было", "уникальный курс", "это эксклюзивный марафон".

Регина Тодоренко высмеяла курс Самойловой и других блогеров / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Правда, недавно и сама Регина запустила онлайн-марафон по созданию "жизни мечты". Для анонса использовала тоже стандартную подачу.

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Мой курс будет про то, как создать жизнь мечты через мышление, практики, желание и продвижение себя как профессионала и личность. То, в чем я хорошо разбираюсь. Я передам Вам знания, которые помогли мне достичь результатов в карьере, публичности и семье, – пообещала тогда блогер.

Смотрите эксклюзивное интервью Регины Тодоренко для программы "Зірковий шлях":

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