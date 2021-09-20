Рэп, слезы и ТВ на голове. 5 лучших моментов на Эмми-2021

Как прошла церемония "Эмми-2021": лучшие моменты / Фото: Скриншот из YouTube

Мы собрали семь самых ярких и запоминающихся моментов на премии "Эмми-2021", которые сейчас активно обсуждают в соцсетях. В нашем материале – забавные, курьезные, странные и даже грустные моменты с церемонии.

Рэп-начало "Эмми"

Twitter заполонили сообщения о крутом открытии церемонии. Комедийный актер Седрик Энтертейнер исполнил начало песни Just a Friend умершего в этом году рэпера Биз Марки. Далее вместе с ним уже начал петь весь зал. Подобное начало задало позитивный настрой на весь вечер и объединил всех сидящих в зале.

Отдельно пользователи Сети выделяют персонажа с телевизором вместо головы, который в течение всего номера танцевал на сцене – он позабавил многих зрителей церемонии.

Речь Ханны Уэддингем

Речь британской актрисы Ханны Уэддингэм стала одной из самых ярких на церемонии. Актриса была настолько обрадовалась победе в номинации "Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале", что не сдерживала эмоций.

Звезда сериала "Тед Лассо" в начале выступления громко закричала, а позже начала благодарить всех в своих коллег и близких, как это обычно принято делать во время благодарственной речи.

Где моя "Эмми"?

Во время церемонии был показан забавный скетч. Его записали актеры, которые ни разу не получали "Эмми". Некоторые из них были номинированы на премию несколько раз, но им так и не удавалось получить заветную статуэтку.

В съемках ролика приняли участие Зоуи Дешанель, Элисон Ханниган, Джейсон Александер и другие.

Память о Майкле К. Ульямсе

Актриса Керри Вашингтон почтила память своего коллеги Майкла К. Уильямса на церемонии. Актер, который был известен своими ролями в сериалах "Проволока" и "Страна Лавкрафта", был найден мертвым в возрасте 54 лет в своей квартире 6 сентября.

Во время своего выступления Керри рассказала о влиянии Майкла на жизнь общества.

Майкл, я знаю, что ты здесь, потому что ты не пропустишь этого. Твое мастерство, твоя артистичность будут жить всегда. Мы любим тебя, – сказала она.

Слезы Оливии Колман

Знаменитая британская актриса Оливия Колман, звезда сериала "Корона", победила в номинации "Лучшая актриса драматического сериала".

Во время своей речи Оливия вспомнила своего отца, который ушел из жизни из-за борьбы с COVID-19. Слезы Колман растрогали весь зал.

Я краткой, потому что я плачу. Я бы хотела, чтобы мой отец был здесь, чтобы он увидел этот момент. Я потеряла отца во время COVID-19, ему бы все это точно понравилось, – сказала актриса.

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