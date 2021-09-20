Корона, Ход королевы и Тед Лассо – что нужно знать о лучших сериалах по версии "Эмми-2021"

В ночь на 20 сентября в ЛА состоялась церемония награждения главной телевизионной премии – "Эмми". В итоге большинство статуэток получили проекты стриминг-платформы Netflix

Кадры из сериалов "Ход королевы", "Тед Лассо", "Корона" / Фото: Netflix, themoviedb.org, apple-tv-plus-press.apple.com

Триумфатором на 73-й церемонии награждения "Эмми" стал сериал о жизни королевской семьи – "Корона" – он получил наибольшее количество наград. Лучшим комедийным сериалом назвали "Теда Лассо", а нашумевший "Ход королевы" с Аней Тейлор-Джой в главной роли – получил звание лучшего мини-сериала. Все три шоу изначально лидировали по количеству номинаций и в итоге получили наибольшее количество наград.

Выбор победителей, стоит отметить, весьма достойный – каждый из сериалов завоевал внимание зрителей и вошел в их списки самых любимых шоу. Что стоит знать об этой тройке триумфаторов – рассказываем далее.

"Корона"

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Основные награды: лучший драматический сериал, лучшие актер и актриса (Джош ОʼКоннор и Оливия Колман), лучшие роли второго плана (Тобайас Мензис и Джиллиан Андерсон), лучший сценарий драматического сериала (эпизод War)

Сериал, рассказывающий об истории правления королевы Елизаветы II, получил 24 номинации. В четвертом сезоне охватывает события конца 70-80-х годов прошлого века. Это было бурное десятилетие, когда была избрана первая женщина премьер-министр Великобритании, в то время как брак наследника на престол, принца Чарльза, приближался к краху.

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В четвертом сезоне в сериал пришли две ярких актрисы, которые воплотили не менее интересных и многогранных персонажей и отчасти затмили остальных. Принцессу Диану сыграла молодая актриса Эмма Коррин, а премьер-министра Маргарет Тэтчер – звезда "Секретных материалов" Джиллиан Андерсон.

Подробнее о сериале читайте тут.

"Тед Лассо"

Основные награды: Лучший комедийный сериал, лучший актер в комедийном сериале (Джейсон Судейкис), лучшие актеры второго плана (Бретт Голдстин и Ханна Уэддингхэм).

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Комедийный сериал о тренере по американскому футболу Теде Лассо, который по своим причинам соглашается тренировать английскую команду и переезжает в Великобританию. По приезду Тед сталкивается не только с разницей в правилах игры, но и непривычным укладом жизни в другой стране. Поначалу игроки из команды относятся к нему неуважительно, а новая владелица футбольного клуба и вовсе хочет разрушить команду, но искренняя доброта, позитив и неподдельная забота Теда Лассо меняет все.

Интересно, что изначально персонаж Тед Лассо был создан для серии промо-роликов NBC Sports для Английской Премьер-лиги. В роликах снялся Джейсон Судейкис. Спустя какое-то время, актриса Оливия Уайлд, которая на тот момент была его супругой, предложила создать по этому персонажу отдельный сериал.

Это – шоу о семье, о наставниках и учителях, о товарищах по команде. И я бы не был здесь, если бы в моей жизни отсутствовали эти три вещи, – сказал один из создателей шоу и исполнитель главной роли Джейсон Судейкис.

"Ход королевы"

Основным награды: лучший мини-сериал, лучшая режиссура мини-сериала или фильма, лучшая операторская работа

Сюжет "Хода королевы" рассказывает историю вундеркинда, замкнутой девочки Бет Хармон, которая росла в приюте и там же открыла в себе талант к шахматам. Но с детства девочка попала в зависимость от транквилизаторов, вступив на скользкий путь наркозависимости. Повзрослев, Бет решает стать самой успешной в мире шахмат и обойти своих соперников-мужчин, которые доминируют в этом мире. Параллельно с этим девушка столкнется со своими внутренними демонами и привычками.

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