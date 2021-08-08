Репяхова и Павлик покрестили своего сына. Мама-блогер показала, как это было

Екатерина Репяхова и Виктора Павлик крестили сына / Фото: instagram.com/repyahovakate
Молодая супруга Виктора Павлика всегда снимает важные события для своей аудитории в соцсети. Вот и обряд крещения Екатерина тоже запечатлела и показала в Instagram.
Церковь, в которой крестили Мишу Павлика, расположена рядом с родильным домом. Для важного дня супруги надели вышиванки.
Ранее супруга Виктора Павлика призналась, что крестить Мишу – это решение его папы. Сама она не стала бы этого делать, оставив право выбора за сыном.
Для Виктора Павлика малыш Миша – четвертый ребенок, у артиста есть взрослые сын и дочь. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания. Ему был 21 год. Для Екатерины этот ребенок стал первым.
Екатерина Репяхова с Виктором Павликом и своей мамой / Фото: instagram.com/repyahovakate
Виктор и Екатерина тайно расписались в мае 2020 года, а свадьбу перенесли и до сих пор не сыграли. Виктор был женат трижды.
Екатерина Репяхова, которая моложе артиста на 29 лет, стала его четвертой женой. Отношения пары начались в 2015 году. Катя не раз признавалась, что с детства любила творчество Павлика и ездила на его концерты.
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