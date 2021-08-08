Репяхова і Павлик похрестили свого сина. Мама-блогерка показала, як це було

Первісток в родині Каті і Віктора з'явився у червні. Хлопчика назвали Михайлом і вже похрестили в церкві

Катерина Репяхова і Віктора Павлик хрестили сина / Фото: instagram.com/repyahovakate

Молода дружина Віктора Павлика завжди знімає важливі події для своєї аудиторії в соцмережі. Ось і обряд хрещення Катерина теж зафільмувала і показала в Instagram.

Церква, в якій хрестили Мішу Павлика, розташована поруч із пологовим будинком. Для важливого дня подружжя одягло вишиванки.

Катерина Репяхова і Віктор Павлик хрестили сина / Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

Катерина Репяхова показала церемонію хрещення сина / Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

Катерина Репяхова показала церемонію хрещення сина / Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

Раніше дружина Віктора Павлика зізналася, що хрестити Мішу – це рішення його тата. Сама вона не стала б цього робити, залишивши право вибору за сином.

Катерина Репяхова і Віктор Павлик хрестили сина / Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

Для Віктора Павлика малюк Міша – четверта дитина, у артиста є дорослі син і дочка. Ще один син, Павло, помер в серпні минулого року від онкологічного захворювання. Йому був 21 рік. Для Катерини ця дитина стала першою.

Реклама

Катерина Репяхова з Віктором Павліком та своєю мамою / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор і Катерина таємно розписалися в травні 2020 року, а весілля перенесли і досі не зіграли. Віктор був одружений тричі.

Катерина Репяхова, яка молодша за артиста на 29 років, стала його четвертою дружиною. Стосунки пари почалися в 2015 році. Катя не раз зізнавалася, що з дитинства любила творчість Павлика і їздила на його концерти.

Дивіться відверте інтерв'ю Віктора Павліка:

Ще новини по темі: