Режиссер Кэри Фукунага объяснил, почему война в Украине касается каждого

Кэри Фукунага напомнил всем, как война в нашей стране влияет на весь мир / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный американский кинорежиссер Кэри Фукунага, который недавно спас четырехлапого друга из-под завалов в городе Дергачи на Харьковщине, напомнил всем, как война в Украине влияет на весь мир.

В Instastories создатель "Настоящего детектива" и "Алиениста" написал, что наша страна кормит огромное количество людей по всему миру, включая Емен, Египет и Либию, которые являются основными закупщиками украинского зерна.

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Для тех, кто смотрит на это, как на событие, которое происходит где-то далеко – эта война влияет на весь мир. Украина сейчас кормит более 150 млн человек за ее пределами, кроме 40 млн собственного населения, благодаря экспорту, – написал Кэри Фукунага.

Скриншот: instagram.com/stories/cary_fukunaga

Он добавил, что поддержка сельского хозяйства Украины равна поддержке сельского хозяйства всего мира.

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Ранее, к слову, Кэри Фукунага побывал в Киеве, Ирпене, Буче, Гостомеле, а также в Краматорске после ракетного удара на вокзале.

"Сегодня" также писали, что Россия может шантажировать мировое сообщество зерновым вопросом.