Голливудский режиссер Кэри Фукунага спас песика из-под завалов под Харьковом (фото)

Известный американский кинорежиссер последние несколько недель активно волонтерит в Украине

Друг режиссера показал фото, где он спасает собаку в Харьковской области / Фото: Instagram, twitter.com/chefjoseandres

Автор фильма о Джеймсе Бонде – "007: Не время умирать" уже побывал во многих городах Украины, в частности в Краматорске, где путинская армия нанесла ракетный удар по вокзалу. Он не со слухов знает о зверствах российских извергов и о боли, которую сейчас переживают украинцы.

Недавно Кэри Фукунага побывал в Харьковской области, где он смог проявить себя не только в роли волонтера, но и спасителя! Режиссер спас четырехлапого друга из-под завалов в городе Дергачи.

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Шеф-повар Хосе Андрес, основатель организации World Central Kitchen, с которым Фукунага готовит бесплатные обеды для украинцев, в Сети поделился трогательным снимком режиссера, который держит спасенного песика на руках.

My best new friend #CaryFukunaga an amazing individual helping us @WCKitchen для уикендов, основанных и захваченных лучших людей под rubble in Derhachi, north of Kharkiv! While we deliver food, with boots on the ground we can do so many other things! #ChefsForUkraine pic.twitter.com/NQEVI8j6Vl - José Andrés (@chefjoseandres) April 15, 2022

Мой лучший друг Кэри Фукунага – невероятный человек, который неделями помогает World Central Kitchen, на днях нашел и спас лучшего друга человека из-под завалов в городе Дергачи, к северу от Харькова. Мы можем делать невероятное количество разных вещей, пока доставляем еду, – написал Хосе Андрес.

Примечание:

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Хосе Андрес – испано-американский шеф-повар, основатель World Central Kitchen – организации, занимающейся обеспечением питания в чрезвычайных ситуациях. С самого начала войны его организация кормит беженцев, оказавшихся на украино-польской границе.

Кэрри Фукунага – американский кинорежиссер, сценарист и кинооператор. Наиболее известен как режиссер и сценарист фильма 2009 года "Без имени", фильма 2011 года "Джейн Эйр" и как режиссер и исполнительный продюсер сериала 2014 года канала HBO "Настоящий детектив" и "Не время умирать" – 25-го фильма о Джеймсе Бонде.

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