Голливудский режиссер Кэри Фукунага спас песика из-под завалов под Харьковом (фото)

Автор фильма о Джеймсе Бонде – "007: Не время умирать" уже побывал во многих городах Украины, в частности в Краматорске, где путинская армия нанесла ракетный удар по вокзалу. Он не со слухов знает о зверствах российских извергов и о боли, которую сейчас переживают украинцы.

Недавно Кэри Фукунага побывал в Харьковской области, где он смог проявить себя не только в роли волонтера, но и спасителя! Режиссер спас четырехлапого друга из-под завалов в городе Дергачи.

Шеф-повар Хосе Андрес, основатель организации World Central Kitchen, с которым Фукунага готовит бесплатные обеды для украинцев, в Сети поделился трогательным снимком режиссера, который держит спасенного песика на руках.

My best new friend #CaryFukunaga an amazing individual helping us @WCKitchen для уикендов, основанных и захваченных лучших людей под rubble in Derhachi, north of Kharkiv! While we deliver food, with boots on the ground we can do so many other things! #ChefsForUkraine pic.twitter.com/NQEVI8j6Vl