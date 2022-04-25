Режиссер Мишель Хазанавичус поддержал Украину, отказавшись от названия "Z" ("Comme Z") для своего фильма

Название изменено по просьбам украинцев / Фото: скриншот, Украинская Википедия/FB

17 мая стартует 75-й Каннский кинофестиваль. Его откроет фильм Мишеля Хазанавичуса. Это французский ремейк японской комедии о зомби "Съемки без тормозов" (2017).

Изначально фильм назывался "Z". Но после начала войны России против Украины представители украинской киноиндустрии обратились к организаторам кинофестиваля с протестом по поводу названия фильма открытия. Ведь теперь Z – символ российской агрессии против украинцев, который РФ использует в качестве свастики.

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Мишель Хазанавичус / Фото: Украинская Википедия/FB

В итоге режиссер Мишель Хазанавичус принял решение поменять название. Слова режиссера приводит издание www.lefigaro.fr:

Из-за символического заряда, связанного с буквой Z с начала войны в Украине и по просьбе украинских кинематографистов, я решил изменить название моего фильма. Это название было бы забавным, если бы мы завершили фильм несколько месяцев назад, но оно больше не смешное, я не могу его вынести.

В итоге фильм "Z" ("Comme Z") получил название "Сut" ("Режь").

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Мой фильм создан для того, чтобы дарить радость, и я ни в коем случае не хотел бы, чтобы он прямо или косвенно ассоциировался с этой войной. Потому я очень рад изменить его, и в этой мере продемонстрировать свою поддержку Украине. Хотел бы воспользоваться также возможностью, чтобы поблагодарить все команды по производству, дистрибуции, продвижению и выставкам, сделавшим такое решение возможным.

Не пропустите трейлер фильма "Сut"!

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