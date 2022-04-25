Андрей Фединчик затроллил пропагандистов РФ: украинцы называют ролик пророческим

Украинские артисты в борьбе с рашистской ордой используют все доступные им методы. Так, популярный украинский актер Андрей Фединчик, которого не раз называли секс-символом нашей страны, защищает Родину с оружием в руках в рядах теробороны, но также успевает поднимать настроение и боевой дух украинцам.
На своей странице в Instagram Андрей Фединчик, ранее критиковавший российских актеров за ложь, опубликовал новое видео. Он затроллил пропагандистские СМИ России, которые никогда не показывают правду. Артист отыгрывает ситуацию в момент, когда ведущему сообщают столь долгожданные для Украины новости...
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