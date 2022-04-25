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Андрей Фединчик затроллил пропагандистов РФ: украинцы называют ролик пророческим

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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25 апреля, 15:55
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Сейчас звезда украинского кино защищает Украину от российских оккупантов в рядах теробороны
Известный украинский актер смешно затроллил российские СМИ
Известный украинский актер смешно затроллил российские СМИ / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

Украинские артисты в борьбе с рашистской ордой используют все доступные им методы. Так, популярный украинский актер Андрей Фединчик, которого не раз называли секс-символом нашей страны, защищает Родину с оружием в руках в рядах теробороны, но также успевает поднимать настроение и боевой дух украинцам.

Андрей Фединчик
Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

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На своей странице в Instagram Андрей Фединчик, ранее критиковавший российских актеров за ложь, опубликовал новое видео. Он затроллил пропагандистские СМИ России, которые никогда не показывают правду. Артист отыгрывает ситуацию в момент, когда ведущему сообщают столь долгожданные для Украины новости...

Наши соотечественники в комментариях называют ролик пророческим и с нетерпением ждут, когда видео станет реальностью!

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Мы продолжаем верить в скорую победу Украины и наших защитников!

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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