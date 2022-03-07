Режиссер Орла и решки Евгений Синельников под Киевом уже несколько дней не выходят на связь

Пропала связь с режиссером "Орла и решки" Евгением Синельниковым. / Фото: Instagram

12-й день в Украине идет война , обстрелы и бомбардировки гражданских объектов приводят, в частности к потерям связи с близкими. Так, исчезла связь с режиссером "Орла и решки" и соучредителем канала "УкрЮтюбПроект" Евгением Синельниковым.

Как сообщил Антон Птушкин, Синельников со своей семьей как минимум пять дней сидит в подвале недостроенного дома в Киевской области. Утром 6 марта блогер заявил, что связи с режиссером нет уже целые сутки.

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В Telegram-канале Антон Птушкин оставил сообщение, полученное последним от своего друга:

Сегодня из штурмовика на моих глазах выпустили ракету по соседям. Дома нет тупо. У нас все окна и двери выбило волной. Покосило деревья. Вокруг разрушений очень много. Но главное мы живы. Организовали укрытие себе. Еда еще есть. Только телефоны садяться. Света нет и генератор заводить очень стремно. Ездит техника вокруг постоянно, а автоматы бьют прям тупо за забором, – писал Евгений Синельников.

Сейчас Птушкин не сообщил новых подробностей о состоянии здоровья или пребывании Синельникова. Также сам Евгений уже давно не появлялся в соцсетях.

Это сообщение я получил вчера от Жени Синельникова, моего близкого друга и главного режиссёра "Орла и решки", которым мы вместе проехали пару десятков стран. Он с детьми и семьей уже 5 дней сидит в подвале недостроенного дома в Киевской области. Вокруг них ад. Постоянно идут бои. Выехать или вывезти их нет пока никакой возможности. Связи с Жекой нет уже сутки, – рассказывал блогер.

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Ведущие и режиссер "Орла и решки". / Фото: Скриншот из YouTube

Надеемся и верим, что с Евгением и его родными все хорошо, и он в ближайшее время выйдет на связь. Берегите себя!

Евгению Синельникову 40 лет. Он родился и вырос в Запорожье. В 2011 году, с первого сезона "Орел и решка", когда ведущими были Алан и Жанна Бадоева, Синельников стал режиссером-постановщиком программы. В 2018 году основал программу "Дома лучше" – о путешествиях по Украине.

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Синельников разведен. Бывшая жена – Елена, соавтор программы "Орел и решка", продюсер и генеральный директор продакшн-студии "Teen Spirit". Вместе воспитывают сына.

Синельников с экс-женой и сыном. / Фото: Instagram

Напомним, ранее Даша Астафьева, Саша Бо, Алена Венум и другие украинские женщины обратились в ВСУ.

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