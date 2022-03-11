Российский комик Семен Слепаков, поющий сатирические песни о власти и родине, покинул Россию

Семен Слепаков уехал из России в Израиль / Фото: instagram.com/slepakovsemyon/

Во второй день войны России против Украины Семен Слепков опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеообращение к путину, попросив прекратить "то, что происходит".

В комментариях Семен столкнулся с волной хейта – многие не могли понять, почему артист "предал" родину и поддержал "нацистов в Украине", а также некоторые напомнили Семену о войне на Донбассе. Многие россияне уверены, что Украины все 8 лет обстреливала своих же жителей...

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После этого Семен выпустил пост, в котором сообщил, что он "за мир во всем мире" и что он "ждет, когда все закончится и прекратятся потери с обех сторон".

Пост Семена Слепакова о мир / Фото: instagram.com/slepakovsemyon/

Тепрь же в СМИ появилась информация о том, что Семен покинул территорию Росии и отправился в Израиль. Сам артист пока не подтвердил эту информацию.

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Отметим, что после начала войны в Украине, артисты, которые поддержали нашу страну, покинули Россию. В их числе – Максим Галкин и Алла Пугачева. Позже Примадонна сообщила, что уехала "на отдых и лечение", но мнигие уверены, что семья скрылась из-за волны хейта в их сторону.