Российский TikTok-блогер Даня Милохин сбежал в Казахстан и жестко там оскандалился

Даня Милохин обидел казахстанских артистов - пришлось извинятся / Фото: instagram.com/danya_milokhin, instagram.com/ninetyone

Блогер Даня Милохин, а также TikTok-звезда Аня Покров не успели обжиться в Алматы, как уже вляпались в скандал. После того, как TikTok-хаус Dream Team House переехал из РФ в Казахстан, блогеры стали активно снимать видео и покорять новую аудиторию. Но, кажется, не совсем удачно...

Горе-блогеры решили дать оценку казахстанским артистам и сняли видео, в котором обсуждают их творчество, пишет Nur.kz.

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"Поют они как K-pop, а выглядят...Есть те, которые прям краши, которые выглядят, как артисты k-pop, а есть те, которые как старые панкеры", – посмеялась Покров.

Блогерша также отметила, что "уровень клипов очень сильный".

Как будто есть деньги на клипы, – заявил Милохин. "Нет, как будто есть крутые ребята, которые умеют снимать клипы", – возразила ему Аня.

Комментарии Милохина и Покров разозлили казахстанцев, которые потребовали у блогеров извинений. К слову, казахстанская TikTok-звезда Shotaroskazakhgf сняла короткое видео, в котором посоветовала россиянам "вернуться на родину".

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Как сообщает Telegram-канал "Только никому", Милохину и Покров все же пришлось попросить прощения.

Скриншот: TikTok

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