Самоизоляция и воссоединение семей: самое интересное из десятого эфира Танців з зірками (видео)

Как прошел десятый эфир "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Новый эфир "Танців з зірками" был посвящен семье. Участники выходили на паркет вместе со своими близкими людьми. Более того, все пары готовили по два номера и сдавали экзамен по бальному танцу.

А вчера мы рассказывали, какую звезду рассекретили в новом выпуске гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". Смотрите, кто прятался за маской Феи!

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Первыми начали – Артур Логай с супругой и сыновьями, а также партнерша Артура – Анна Карелина. Контемпорари под аккомпанемент Дмитрия Шурова принес им 30 баллов.

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук начали 10-й эфир с вальса. В 28 баллов звездные судьи оценили первый танец пары.

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Александра Зарицкая пригласила на паркет свою бабушку, которая помогла Саше и ее партнеру Юрию Мешкову подготовить номер в украинской тематике. 28 баллов заработали участники.

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Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар находятся на самоизоляции, потому танцевали ча-ча-ча вне паркета шоу. Тем не менее, несмотря на болезнь пара продолжает борьбу за победу на проекте. Оценка Ольги и Дмитрия – 26 баллов.

Следующими на паркет вышли Дима Каднай, Алина Ли и папа музыканта. Напомним, что на прошлой неделе Каднай отсутствовал на "Танцях з зірками", потому что был болен COVID-19. Танец трио звездное жюри оценило в 30 баллов.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков во второй раз вышли на паркет. На этот раз с самбой, которую боятся все участники проекта. 23 балла заработали Саша и Юра за второй танец.

Вторым танцем Артура Логая и Анны Карелиной был квикстеп. 28 баллов – еще одна оценка пары в десятом эфире шоу.

Далее свой второй танец показали Ольга Харлан и ее старшая сестра Татьяна. Девушки заработали 29 баллов, а Дмитрий Дикусар сообщил, что у них с Олей негативные результаты теста на COVID-19.

Дима Каднай и Алина Ли показали довольно страстный второй танец, который принес им 29 баллов от судей.

Пришло время второго танца Константина Войтенко. Актер надеялся, что на паркете к нему присоединится супруга, но все же танцевал один. А уже в конце номера Валентина Войтенко появилась в студии шоу и обняла мужа. Вторая оценка Константина Войтенко – 30 баллов.

Далее на проекте началось шоу результатов с обязательным "танцем за жизнь", по итогам которого определилась пара-аутсайдер десятого эфира. Кто покинул "Танці з зірками" 7 ноября, узнайте здесь.

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