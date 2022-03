Scorpions в поддержку Украины убрали из своего хита слово "Москва" (видео)

Scorpions спели в поддержку Украины / Фото: YouTube

Вчера, перед началом выступления в Лас-Вегасе, вокалист легендарной немецкой группы Scorpions Клаус Майне выразил поддержку Украине. Ранее фронтмен уже выходил на сцену с украинским флагом и писал в соцсетях о войне в нашей стране.

Во время шоу музыканты сыграли свой хит Wind of Change, выпущенный в 1990 году и посвященный окончанию Холодной войны. Только первую строчку в песне Клаус Майне изменил.

Так, в оригинале поется "Follow the Moskva down to Gorky Park", но вокалист заменил это словами "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("А теперь послушай мое сердце – оно говорит Украина").

Смотрите полное видео:

На большом экране, пока звучала эта песня, появился желто-синий знак Peace (международный символ мира, антивоенного и антиядерного движения), а у один из гитаристов Scorpions поднял над собой гитару, тоже окрашенную в цвета украинского флага.

