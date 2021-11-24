Седокова вспомнила измены бывшего мужа: Переспал с половиной страны

Анна Седокова призналась, что только с третьим мужем Янисом Тиммой нашла свое счастье. / Фото: Instagram

Первыми "провальными" отношениями у 38-летней Анны Седоковой, которая запретила сыну слушать русскоязычную музыку, были с футболистом Валентином Белькевичем. Мужчина впервые разбил сердце знаменитости.

Седокова признается, что хоть уже и выступала в популярной группе "ВИА Гра", но была крайне стеснительной и наивной.

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Анна и Валентин поженились в 2004 году, а через пять месяцев у них появилась дочь.

Анна Седокова и Валентин Белькевич. / Фото: Instagram

Я выходила из роддома, будучи женой капитана сильнейшей команды, обеспеченного человека, с дерматиновой розовой сумочкой в руках, на которой был нарисован плюшевый мишка. Я настолько была ребенком, – вспомнила звезда в интервью программе "вМесте".

По словам Ани, Валентин, который был на 10 лет старше ее, активно и нагло пользовался ее доверчивостью. Даже в то время, когда она уже родила ему первенца.

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Более того, как призналась Седокова, экс-муж позволял себе крутить романы на стороне.

Я с этой сумкой, с ребенком и мужчиной, который уже переспал с половиной страны и имел обильные сексуальные контакты, – возмущалась звезда.

Седокова терпела измены в течение двух лет, а затем решила расстаться с Валентином, судьба которого сложилась трагически. Футболист скончался в возрасте 41 года от тромбоэмболии.

Однако на этом несчастливые отношения в жизни Седоковой не закончились. В СМИ неоднократно ходили слухи, что второй избранник звезды, бизнесмен Максим Чернявский также был изменником. Хотя сам бизнесмен уверяет, что лично застукал Седокову с другим. Кто прав – до сих пор неизвестно.

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Анна Седокова и Максим Чернявский. / Фото: Instagram

Третий мужчина Ани – Артем Комаров – вообще бросил жену, когда та только родила их общего сына Гектора.

Анна Седокова и Артем Комаров. / Фото: Instagram

Впрочем, несмотря на все эти неприятности, звезда перестала лить слезы над разбитым сердцем. Анна признается, что на самом деле никогда не любила и только с Янисом обрела желанное счастье.

Супругу Анны Седоковой, Янису Тимме, не выплачивают зарплату / Фото: instagram.com/annasedokova

Как правило, перед принцем ты встретишь 38 дураков, которые тебя покалечят. Потому что ты ничего не понимаешь, наивная дурочка. Понимаю сейчас, вся моя жизнь была невероятно яркая, эмоциональная, с мегакрутыми приключениями. Но это единственная и первая любовь, – рассказала знаменитость.

Смотрите интервью Анны Седоковой для программы "вМесте":

Отметим, Седокова вышла замуж за Яниса Тимма в сентябре 2020 года. Это уже третий брак певицы и второй для баскетболиста. Общих детей у пары нет. Впрочем, у мужчины от предыдущих отношений есть сын Кристиан. У самой певицы трое детей.

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