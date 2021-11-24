Седокова вспомнила измены бывшего мужа: Переспал с половиной страны

Анна Седокова призналась, что только с третьим мужем Янисом Тиммой нашла свое счастье. / Фото: Instagram
Первыми "провальными" отношениями у 38-летней Анны Седоковой, которая запретила сыну слушать русскоязычную музыку, были с футболистом Валентином Белькевичем. Мужчина впервые разбил сердце знаменитости.
Седокова признается, что хоть уже и выступала в популярной группе "ВИА Гра", но была крайне стеснительной и наивной.
Анна и Валентин поженились в 2004 году, а через пять месяцев у них появилась дочь.
Я выходила из роддома, будучи женой капитана сильнейшей команды, обеспеченного человека, с дерматиновой розовой сумочкой в руках, на которой был нарисован плюшевый мишка. Я настолько была ребенком, – вспомнила звезда в интервью программе "вМесте".
По словам Ани, Валентин, который был на 10 лет старше ее, активно и нагло пользовался ее доверчивостью. Даже в то время, когда она уже родила ему первенца.
Более того, как призналась Седокова, экс-муж позволял себе крутить романы на стороне.
Я с этой сумкой, с ребенком и мужчиной, который уже переспал с половиной страны и имел обильные сексуальные контакты, – возмущалась звезда.
Седокова терпела измены в течение двух лет, а затем решила расстаться с Валентином, судьба которого сложилась трагически. Футболист скончался в возрасте 41 года от тромбоэмболии.
Однако на этом несчастливые отношения в жизни Седоковой не закончились. В СМИ неоднократно ходили слухи, что второй избранник звезды, бизнесмен Максим Чернявский также был изменником. Хотя сам бизнесмен уверяет, что лично застукал Седокову с другим. Кто прав – до сих пор неизвестно.
Третий мужчина Ани – Артем Комаров – вообще бросил жену, когда та только родила их общего сына Гектора.
Впрочем, несмотря на все эти неприятности, звезда перестала лить слезы над разбитым сердцем. Анна признается, что на самом деле никогда не любила и только с Янисом обрела желанное счастье.
Как правило, перед принцем ты встретишь 38 дураков, которые тебя покалечят. Потому что ты ничего не понимаешь, наивная дурочка. Понимаю сейчас, вся моя жизнь была невероятно яркая, эмоциональная, с мегакрутыми приключениями. Но это единственная и первая любовь, – рассказала знаменитость.
Смотрите интервью Анны Седоковой для программы "вМесте":
Отметим, Седокова вышла замуж за Яниса Тимма в сентябре 2020 года. Это уже третий брак певицы и второй для баскетболиста. Общих детей у пары нет. Впрочем, у мужчины от предыдущих отношений есть сын Кристиан. У самой певицы трое детей.
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