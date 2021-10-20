Анна Седокова призналась, что в восемь лет над ней пытался надругаться мамин ухажер

Впервые певица рассказала о своем родном отце и о том, что в детстве ей пришлось пережить сексуальные домогательства со стороны мужчины, с которым жила ее мама

/ Фото: instagram.com/annasedokova

Большой текст о семейных воспоминаниях Анна опубликовала на своей странице в Instagram. Она написала, что отца уже давно нет в живых – мужчина умер, когда дочери было 22 года. Но к тому моменту она длительное время уже с ним не общалась, ведь ее родители развелись:

Ушёл, когда мне было шесть. Ушёл и я видела его после два раза в жизни, – вспоминает экс-участница "ВИА гры".

Анна Седокова / Фото: instagram.com/annasedokova

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После расставания родители певицы делили имущество, но в правах на детей не соперничали – Анна с братом остались с мамой.

Все что я помню, как мы спрятались в подъезде, и мама высматривала папу, который должен был пройти мимо него. Когда она его увидела, то сильно начала меня трясти и кричать: "Плачь! Плачь и беги к папе, говори ему вернуться!" Я побежала, но папа не вернулся, – рассказывает Седокова.

Анна Седокова / Фото: instagram.com/annasedokova

Потом незнакомый человек позвонил мне и сказал, что папа умер от сердечного приступа, – делится артистка.

С тех пор, лишь спустя года он написал дочери – поинтересовался как зовут его внуков.

Помимо этого экс-участница "ВИА гры" вспомнила, как в детстве регулярно подвергалась сексуальным домогательствам:

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Меня ругал только мамин хахоль, который, когда мне было восемь лет, пытался меня изнасиловать и приходил ночью из маминой комнаты ко мне. А я боялась подавать звук, ведь тогда мама проснется и тоже меня наругает, – поделилась шокирующим воспоминанием Седокова.

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