Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚑 Советы доктора Комаровского 🤐 Темникгейт 👑 Мисс Украина-2021 🦀 Игра в кальмара

Альбом Кароль

Ивлеева и Собчак

Miss Ukraine

Игра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Хэллоуин 2021
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Анна Седокова призналась, что в восемь лет над ней пытался надругаться мамин ухажер

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
20 октября, 21:09
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Впервые певица рассказала о своем родном отце и о том, что в детстве ей пришлось пережить сексуальные домогательства со стороны мужчины, с которым жила ее мама
/ Фото: instagram.com/annasedokova

Большой текст о семейных воспоминаниях Анна опубликовала на своей странице в Instagram. Она написала, что отца уже давно нет в живых – мужчина умер, когда дочери было 22 года. Но к тому моменту она длительное время уже с ним не общалась, ведь ее родители развелись:

Ушёл, когда мне было шесть. Ушёл и я видела его после два раза в жизни, – вспоминает экс-участница "ВИА гры".

Анна Седокова
Анна Седокова / Фото: instagram.com/annasedokova

Реклама

После расставания родители певицы делили имущество, но в правах на детей не соперничали – Анна с братом остались с мамой.

Все что я помню, как мы спрятались в подъезде, и мама высматривала папу, который должен был пройти мимо него. Когда она его увидела, то сильно начала меня трясти и кричать: "Плачь! Плачь и беги к папе, говори ему вернуться!" Я побежала, но папа не вернулся, – рассказывает Седокова.

Анна Седокова
Анна Седокова / Фото: instagram.com/annasedokova

С тех пор отец певицы редко появлялся в ее жизни, лишь спустя года он написал дочери – поинтересовался как зовут его внуков.

Потом незнакомый человек позвонил мне и сказал, что папа умер от сердечного приступа, – делится артистка.

Помимо этого экс-участница "ВИА гры" вспомнила, как в детстве регулярно подвергалась сексуальным домогательствам:

Реклама

Меня ругал только мамин хахоль, который, когда мне было восемь лет, пытался меня изнасиловать и приходил ночью из маминой комнаты ко мне. А я боялась подавать звук, ведь тогда мама проснется и тоже меня наругает, – поделилась шокирующим воспоминанием Седокова.

Читайте также:

Марина Григоренко
Марина Григоренко редактор Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Опрос
Ближайшие события

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Анджелина Джоли на обложке ELLE
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять