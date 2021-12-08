Семейная пара 10 лет скрывала трупы родителей

Премьера черной криминальной комедии «Садоводы» / Фото: oll.tv
В основу истории легли реальные события, произошедшие в 1998 году в Ноттингемшире. Супружеская пара Сьюзан и Кристофер Эдвардс застрелили родителей Сьюзан и закопали их в саду своего дома в Мансфилде.
Преступление более 10 лет не было раскрыто. Супруги жили в доме родителей, получали за них пенсию и даже отправляли открытки и письма от их имени.
Парочка славилась своим маниакальным пристрастием к кинематографу: Сьюзан была ярой фанаткой Гэри Купера и коллекционировала редкие памятные вещицы знаменитостей и киноплакаты.
Прекрасная актерская игра очеловечивает пару, осужденную за ужасные преступления. Мини-сериал показывает, как они предпринимали действия, чтобы создать впечатление, что родители Сьюзан все же были живы. Несмотря на убийство, зрители все равно проникнуться к героям сочувствием, – говорит режиссер картины Уилл Шарп.
Действие сериала начинается с того, что пара добровольно сдается властям, после чего Сьюзан и Кристофера разлучают и допрашивают врозь.
Сериал погружает в мир безумных фантазий Эдвардсов, в которых каждый допрос становится фильмом в определенной стилистике от классического голливудского нуара, до вестерна и мелодрамы.
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