Семья Стаса Пьехи требует ограничить свободу соседке, напавшей на 7-летнего сына

Женщина, избившая сына Стаса Пьехи, не извинилась / Фото: instagram.com/wolfieha

Семья Стаса Пьехи отреагировала на обвинения во лжи об избиении сына. Экс-супруга певца Наталья Горчакова направила следователю ходатайство об избрании меры пресечения, в котором просит ограничить свободу напавшей на ее сына женщине. Об этом пишет StarHit.

Как отметила экс-супруга певца, Ирина Безбородова не только не признает вину, но еще и распространяет ложную информацию о случившимся. Ранее в СМИ появилась версия, что ребенка никто не избивал, медицинские документы сфальсифицированы, а сама Ирина является жертвой оговора.

Это абсолютная ложь и попытка оказать давление, избежать ответственности и воспрепятствовать производству по уголовному делу, – сказала экс-супруга певца.

Появилась новая информация о женщине, которая избила сына Стаса Пьехи / Фото: скриншот, instagram.com/wolfieha

Горчакова считает, что Безбородовой необходимо запретить покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, ходить на массовые мероприятия, использовать интернет и общаться с остальными участниками процесса.

Почему избили сына Стаса Пьехи

Инцидент произошел в коттеджном поселке недалеко от Санкт-Петербурга, где отдыхала экс-супруга Стаса Пьехи с их общим сыном. В соседний дом заехала cупруга футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина с детьми. Петя подружился с одним из соседских детей. Ирине не понравилась эта дружба, и она запретила сыну Стаса Пьехи общаться с ее детьми. Мальчик обиделся и проткнул надувной бассейн Безбородовых. Этот поступок разозлил супругу Безбородова, и она подняла руку на Петю и его бабушку. Мальчик получил многочисленные травмы.

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