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Стас Пьеха отказался от участия в ток-шоу, посвященных избиению его 7-летнего сына: Слишком личная история

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
23 июля, 16:57
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Семилетнего сына Петю певца Стаса Пьехи жестоко избили во время отдыха. Несколько дней случившиеся обсуждают в Сети
Стас Пьеха не собирается обсуждать на ТВ избиение своего сына
Стас Пьеха не собирается обсуждать на ТВ избиение своего сына / Фото: instagram.com/wolfieha

Скандал вокруг нападения на сына российского певца Стаса Пьехи не утихает. У мальчика диагностировали множество травм и к делу присоединилась прокуратура, а также следственный комитет. Конечно же, рейтинги хотели получить и российские телеканалы, предлагая Стасу Пьехе обсуждать случившиеся в эфирах популярных ток-шоу. Певец отказывается от таких предложений.

У себя в InstaStories Стас Пьеха обратился к телеканалам и другим СМИ с заявлением, что не собирается пиариться на теме, связанной с избиением его сына , а также принимать участие в различных ток-шок.

Я считаю, что это обесценивание процесса, тем более, что он идет уже на уровне следственного комитета. Для меня это слишком личная и болезненная история, я не буду это выставлять общественности, тем более на телевидении- сказал певец.

Стас Пьеха с сыном
Стас Пьеха с сыном / Фото: instagram.com/wolfieha

Напомним, инцидент произошел в коттеджном поселке недалеко от Санкт-Петербурга, где отдыхала экс-супруга Стаса Пьехи с их общим сыном. В соседний дом заехала жена футбольного арбитра Владислава Безбородова с детьми. Петя подружился с одним из соседских детей. Супруге футбольного арбитра не понравилась эта дружба, и она запретила сыну Стаса Пьехи общаться с ее детьми. Мальчик обиделся и проткнул надувной бассейн Безбородовых. Этот поступок разозлил супругу Безбородова, и она подняла руку на Петю и его бабушку. В итоге мальчик получил многочисленные травмы.

В какие скандалы были втянуты дети звезд – смотрите в сюжете:

Ранее лидер группы "Чайф" выдавал себя за мужа напавшей на сына Стаса Пьехи женщины.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Знаете, когда страшно? Когда "всю себя без остатка мужчине". Когда есть зависимость ментальная или финансовая, когда кажется и понимаешь, что самой сложненько будет. Страшно ответственность брать на себя. А ведь исток прост – не выстраивать зависимые отношения, а всегда оставаться личностью.

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