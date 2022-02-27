Сергей Михалок обратился к военным Беларуси: Бегите, бл*дь, в леса. Сидите дома, бухайте!

Сергей Михалок записал видеообращение к белорусским военным. / Фото: brutto_nostra

После телефонного разговора Владимира Зеленского и Александра Лукашенко, который не сдержал гарантию, Сергей Михалок записал эмоциональное видеообращение к военным из Беларуси, назвав их предателями родины.

Белорусы. Трусы, предатели родины. Лукашенко, зассавши, сдал нашу страну обезумевшему тирану Путину. Эти два ган**на используют территорию Беларуси, чтобы атаковать братскую Украину. Именно в нашей Беларуси едут танки, летят ракеты в сторону братского народа. Сейчас происходит еще более страшное. Сейчас хотят послать на верную смерть наших воинов, — заявил певец.

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Сергей Михалок призвал белорусов не атаковать Украину и не идти "на верную смерть". Также он добавил, что украинская армия самая сильная в мире.

Им рассказывают о каких-то нацистах, какой-то долг. Они все умрут, потому что армия Украины – ВСУ самая сильная в мире. Все, кто сюда приедут, будут лежать в земле, а потом будут гореть в аду. Пока не поздно, я призываю саботировать все приказы. Бегите, бл*дь, в леса. Сидите дома, бухайте. Это преступление перед Господом Богом. Куда вы лезете? Одумайтесь, пока не поздно! – говорит музыкант.

Напомним, 27 февраля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что с территории его страны по Украине были выпущены ракеты.